Sulzbachs Ex-Bürgermeister Hermann Spinnler wird heute 75 Jahre alt

"Ich würd's grad werrer sou mache"

Sulzbach 18.07.2023 - 00:01 Uhr 4 Min.

Hermann Spinnler verbringt seine Freizeit gerne in seinem Garten. Heute wird der ehemalige Bürgermeister von Sulzbach 75 Jahre alt.

Geboren wurde Hermann Spinnler am 18. Juli 1948 in Sulzbach. Dort besuchte er die Volksschule und wechselte 1959 auf die Oberrealschule, das heutige Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg. Nach dem Abitur 1968 folgten 18 Monate Grundwehrdienst in Wildflecken und bei der Versorgungskompanie 1/356 in Hammelburg als Munitionswart des Versorgungsbataillons.

Von 1970 bis 1973 machte er eine Ausbildung beim Finanzamt Aschaffenburg zum Steuerinspektor. Nach seiner Prüfung war Hermann Spinnler einer der ersten Steuerbeamten im 1973 neu gegründeten Finanzamt Obernburg. In den Finanzämtern Obernburg, Amorbach und Aschaffenburg war er bis zum Jahr 1994 als Sachbearbeiter in der Veranlagungsstelle, in der Rechtsbehelfsstelle, im Personengesellschaftsbezirk, als Sachgebietsleiter und zuletzt als Kassenleiter tätig. Mit vielen damaligen Kollegen hat er noch heute gute Kontakte.

Seit 1972 in der Politik

Die kommunalpolitische Laufbahn von Hermann Spinnler begann im Jahr 1972. »Die Lust zum Mitgestalten auf kommunaler Ebene in Gemeinde und Landkreis war bereits in jungen Jahren eine meiner Leidenschaften«, sagt der Jubilar. Zusammen mit zwei Dutzend Frauen und Männern gründete er mit 24 Jahren die Freie Wählergemeinschaft (FWG) in Sulzbach und war von 1984 bis 2007 deren Erster Vorsitzender. Von 1978 bis 2006 gehörte er dem Gemeinderat an, ab 1984 bereits als Zweiter Bürgermeister.

Als Nachfolger von Bürgermeister Hermann Seitz wurde Hermann Spinnler 1994 bei zwei Gegenkandidaten im ersten Wahlgang zum Ersten Bürgermeister von Sulzbach gewählt. Dies gelang ihm auch bei seiner Wiederwahl im Jahr 2000. »Isch woar geern Borschemoaster«, sagt er heute noch über seine Zeit im Sulzbacher Rathaus.Auch im Kreistag Miltenberg war Spinnler von 1990 bis 2014 insgesamt 24 Jahre Mitglied der Fraktion der Freien Wähler. Nach einer Herzattacke im Jahre 2005, die eine Stentimplantation erforderlich machte, verzichtete er im Jahr 2006 auf eine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt.

In seine zwölfjährige Amtszeit fielen eine Reihe von für den Markt Sulzbach bedeutsamen Maßnahmen (siehe Hintergrund: Projekte in Spinnlers Amtszeit), die die positive Entwicklung von Sulzbach, Soden und Dornau maßgeblich bestimmt haben. Zu den größten Problemlösungen im überörtlichen Bereich zählt Spinnler den Anschluss des Abwasserverbandes Sulzbachtalgemeinden (Sulzbach und Leidersbach) an den Abwasserverband Main-Mömling-Elsava (AMME) im Jahre 1998 und die Errichtung der Mainbrücke zwischen Sulzbach und Niedernberg in den Jahren von 1999 bis 2001 durch den Landkreis.

»Als Borschemoaster brauchsde di rischtsch Fraa dezu, sunst werd´ des nex.«

»Als Borschemoaster brauchsde di rischtsch Fraa dezu, sunst werd´ des nex.« Hiltrud, seine Partnerin fürs Leben - beide konnten im Jahre 2022 goldene Hochzeit feiern - traf Hermann Spinnler 1970 beim Kerbtanz in Seckmauern. Sie hielt ihm immer den Rücken frei und hatte auch Verständnis, wenn das Familienleben manchmal unter den vielen Terminen leiden musste. Zwei Töchter erblickten 1972 und 1978 das Licht der Welt und vier Enkelkinder sind mittlerweile der ganze Stolz von Opa und Oma.

Schon mit 13 Jahren frönte Spinnler in der Schülermannschaft des Sportvereins Sulzbach einem seiner Hobbys, dem Fußballspiel. Über die Jugendmannschaft spielte er vom 18. bis zum 27. Lebensjahr in der ersten Mannschaft des SV Sulzbach. 1975 setzte eine Knöchelgelenkfraktur mit anschließendem vierwöchigem Krankenhausaufenthalt seiner Fußballkarriere ein jähes Ende.

Mit drei Kameraden vom SV Sulzbach pflegte Hermann Spinnler ab 1968 ein weiteres Hobby, das Schafkopfspiel. Seit nunmehr 55 Jahren spielen die vier jeden Freitag zusammen Schafkopf »mit allen Raffinessen« (Bettel, Solo, Wenz, Hochzeit, Kreuzrunde). Als Dank an ihre Ehefrauen für die »Schafkopfzeit« haben sie zusammen mit ihnen viele Reisen in Deutschland und bis in die Türkei, Tunesien und Ägypten unternommen und dabei viele schöne Tage verbracht.

Dialekt bewahren

Ein drittes Hobby pflegt der ehemalige Bürgermeister seit vielen Jahren mit besonderer Leidenschaft: Die Sulzbacher Mundart. »Im Sulzbacher Dialekt babbele, des es ebbes ganz dolles«, sagt das Geburtstagskind. Er versucht, mit Gedichten, alten Ausdrücken und Liedern den einheimischen Dialekt zu bewahren. Acht Mundartabende unter dem Titel »Werrer amol schee gelacht«, hat Spinnler von 2012 an bereits jährlich im Haus der Begegnung gehalten. Nach der Corona- Zwangspause soll 2023 im Herbst die neunte Auflage folgen. »Isch hab´ scho werrer en Haufe scheene Sache zum Lache gesammeld« verrät Hermann Spinnler von seinen diesbezüglichen Vorbereitungen.

Auch im ehrenamtlichen Bereich war der Jubilar stets aktiv. Neben dem Vorsitz in der FWG Sulzbach führte er von 1994 bis 2023 insgesamt 29 Jahre lang den Vereinsring Sulzbach als Zweiter und Erster Vorsitzender (siehe eigenen Artikel) . Im Aufsichtsrat der örtlichen Raiffeisenbanken (zuerst Kleinwallstadt-Sulzbach, dann Miltenberg und zuletzt Michelstadt-Miltenberg) übernahm er von 1990 bis 2019 ebenfalls 29 Jahre lang Verantwortung. Seit 2010 bis heute ist Hermann Spinnler beim Verwaltungsgericht Würzburg als Richter im Ehrenamt tätig. All dies hat ihm, so sagt er, immer viel Spaß und Freude gemacht.

»Schee wär´s, wann ich´s noch erläwe deerft, was amol aus moine Enkel werd. Isch hoff´, de Herrgott gibt mer noch di Zeit dezu«, ist einer der Wünsche des Jubilars für die Zukunft.

Martin Roos

"Do ben isch dehoam" Isch kenn e kloa Örtsche, des hääßt Sulzbach am Moa, un do hab isch manch Wörtsche geredt´ seit isch kloa, un do kenn isch jed´s Päädsche, un isch kenn jeden Boam, un do kennt misch jed´s Määdsche, ja do ben isch dehaam! Un isch waaß e kloa Wäldsche, des was mer links leische lässt, un dann kimmt noch e Feldsche, un dann kimmt noch de Rest, un e Ros´ blüht am Hecksche, un mir es wie em Draam, un do leit e kloa Glöcksche, ja do ben isch dehaam! Un isch waaß e kloa Haisje, un e Gärtsche es droa, un do wohnt moi lieb Mädsche, un do wohnt´s nit aloa, un isch waaß e kloa Bübsche, sitzt mit de Mudder unnerm Boam, un es lacht mit soim Grübsche, ja do ben isch dehaam! Hermann Spinnler

Hintergrund: Projekte in Spinnlers Amtszeit Wasserversorgung: Bau von fünf Regenrückhaltebecken und von Kanälen und Wasserleitungen, Erweiterung und Neubau von Hochbehältern, Ausweisung des Wasserschutzgebietes Sulzbach. Straßen und Plätze: Verbreiterung der Ortsdurchfahrt, Neugestaltung der Kirchplätze Sulzbach und Dornau, Übergabe der Radwege nach Obernau und Kleinwallstadt. Bildung und Betreuung: Generalsanierung der Kindergärten Märchenland und Pusteblume, Aufstockung der Grund- und Hauptschule, Bau von Spielplätzen, Einrichtung des Jugendtreffs und der Seniorenbegegnungsstätte. Kommunaleinrichtungen: Neubau des Bauhofes und des Bürgerhauses Dornau, Neu- und Umbau der Braunwarthsmühle. Feuerwehr: Neubau und Erweiterung der Feuerwehrhäuser in allen drei Ortsteilen, Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges und eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehren. Baugebiete: Erschließung der Baugebiete Lenzengrund in Soden und Hasenhecke in Sulzbach, Erschließung des Gewerbegebietes Altenbach. Kultur und Freizeit: Neueinführung von Ferienspielen, Konzertwoche und Weihnachtsmarkt.