Sulzbacher Feuerwehr stellt neue Drehleiter in Dienst

Fahrzeugsegnung bei Floriansfeier - 730.000 Euro Investition in die Sicherheit der Bürger

Sulzbach 14.05.2023 - 11:11 Uhr < 1 Min.

Nach der Festandacht zum diesjährigen Florianstag konnte die Feuerwehr Sulzbach am Samstag ihre neue Drehleiter offiziell in Dienst stellen.

Knapp 730.000 Euro habe das Fahrzeug gekostet, so Stock, der Freistaat habe 258.800 Euro an Zuschüssen gewährt. Dies sei bestens angelegtes Geld, auch wenn es angesichts der finanziellen Verhältnisse der Gemeinde bei Gewerbesteuereinnahmen von nicht ganz zwei Millionen Euro im vergangenen Jahr für eine Kommune wie Sulzbach durchaus eine gewisse Herausforderung gewesen sei, räumte der Bürgermeister ein. Bei der Feuerwehr müsse man jedoch auch das gelebte Ehrenamt sehen, welches die wahre Investition in den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung sei.

Die neue Drehleiter ersetze den Vorgänger aus dem Jahr 1992, habe eine größere Arbeitshöhe und einen Gelenkarm für mehr Flexibilität, erklärte Kommandant Thomas Schüßler. Durch die gemeinsame Ausschreibung zweier Drehleitern, gemeinsam mit der Stadt Erlenbach, Obernburg, Elsenfeld und dem Industriecenter Obernburg habe man die Beschaffungskosten massiv reduzieren und den Zuschuss von der Regierung erhöhen können.

Die Drehleiter ist auf einem Mercedes Benz-Fahrgestellt mit knapp 300 PS Leistung aufgebaut. Der Korb ist für eine maximale Last von 500 Kilogramm ausgelegt und kann bei Bedarf mit einem Wasserwerfer oder einer Krankentragenhalterung ausgestattet werden. Rückfahrkamera sowie Kameras an Leiter und Korb ermöglichen dem Bediener jederzeit einen Überblick. Der Wasserwerfer verfügt über eine Wärmebildkamera. Die maximale Arbeitshöhe beträgt 32 Meter, die Nennrettungshöhe 23 Meter bei einer Ausladung von zwölf Metern. Auf der Drehleiter sind unter anderem Auf- und Abseil- sowie Atemschutzgeräte, ein Wasserwerfer, ein Akku-Hochleistungslüfter und ein Stromerzeuger verladen.

Pfarrer Arkadius Kycia erteilte dem neuen Einsatzfahrzeuge den kirchlichen Segen.

Ralf Hettler