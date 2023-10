Sulzbach wählt am 28. Januar einen neuen Bürgermeister: So läuft der Übergang

Hintergrund: Markus Krebs will für FWG antreten

Markus Krebs will für die Freien Wähler (FWG) das Bürgermeister-Amt in Sulzbach erobern. Laut Mitteilung der FWG ist Krebs 36 Jahre alt, verheiratet, hat einen Sohn und lebt seit der Geburt in der Marktgemeinde. Beruflich sei der studierte Wirtschaftsinformatiker als Vertriebsmitarbeiter für Großkunden im Chemikaliengroßhandel tätig. Er sei Mitglied in verschiedenen Vereinen seines Heimatorts wie dem Sozialkreis, dem Heimat- und Geschichtsverein und dem Förderverein der Herigoyen-Volksschule. In seiner Jugend sei er lange in der katholischen Jugendarbeit aktiv gewesen.

Zu seinen Zielen als Bürgermeister teilt er mit, dass er die Marktgemeinde nachhaltig und attraktiv gestalten will. Neben einer modernen Infrastruktur und einer familienfreundlichen Marktgemeinde sei die Förderung von Streuobstwiesen sein Herzensthema. Es gebe in Sulzbach viele Bäume, die nicht mehr gepflegt werden. Dies müsse man ändern. Zudem sei er der Meinung, dass in allen drei Ortsteilen die Ortsmittelpunkte attraktiver gestaltet werden müssen. »Die Neugestaltung des Ibelo-Geländes ist eine große Chance«, sagt Krebs. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten Ende 2024 müsse die Marktgemeinde das Gelände beleben und somit ein wirkliches Zentrum schaffen.

Das politische Engagement von Markus Krebs begann laut Mitteilung im Jahr 2002 in der FDP, in der er bis heute Mitglied sei. Seit 2008 sitzt er im Marktgemeinderat. Er ist einer von zwei FDP-Kreisräten im Kreis.

Zum Wahlkampf-Auftritt im Netz: www.markus-krebs.de (kev)