Sulzbach tritt Regionalem Energiewerk bei

Sulzbach. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Sulzbacher Gemeinderat noch mit diesen Themen befasst:

Wärmeplanung: Die Wärmeplanung soll verpflichtend werden, auch in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern. Die Verwaltung will das neue Heizungs- und das Wärmeplanungsgesetz abwarten. Eventuell gebe es die Möglichkeit einer kommunalen Wärmeplanung mit dem neu zu gründenden Regionalen Energiewerk Untermain.

Friedhof: Im Friedhof könnten nun 75 Kissensteingräber und aufgrund der örtlichen Begebenheiten noch acht behindertenfreundliche Gräber geplant werden. Inzwischen wurde ein weiteres Erdgrab eingeebnet. Die neue Kostenschätzung inklusive Grünfläche, Stele und Vogeltränke beläuft sich nunmehr auf 282.000 Euro. Der Gemeinderat gab hierzu einstimmig grünes Licht.

Ersatzwasserversorgung Altenbach: Die Kostenrechnung für die Ersatzwasserversorgung Altenbach liegt vor. Sie beträgt insgesamt 276.434 Euro. 50 Prozent (138.217 Euro) entfallen auf Sulzbach. Enthalten sind Planungen (13.506 Euro), Gutachten (4.891 Euro), ein Gebäude (19.625 Euro), Anlagentechnik (95.271 Euro) und Wasserleitungsbau (143.139 Euro).

Glasfaser in Soden und Sulzbach: Die Deutsche Glasfaser war kürzlich in Soden und hat an zwei Tagen einen Info-Termin durchgeführt. Zugleich war die Glasfaser Plus, ein Unternehmen der Telekom, in Sulzbach. Sie teilte mit, dass im Oktober die Vermarktung beginne.

Straßensanierung Sulzbach: Das Staatliche Bauamt führt in der Hauptstraße in dem noch nicht ausgebauten Abschnitt zwischen Rathaus und Ortstürmen eine Teildecken-Sanierung durch. Ein Vollausbau wäre in den nächsten zwei Jahren nicht absehbar. Dazu wird die Hauptstraße voll gesperrt. Die Umleitung ist beschildert. Sie führt von Aschaffenburg in Richtung Kleinwallstadt über die Hintere Dorfstraße und von Kleinwallstadt in Richtung Aschaffenburg über den Kreisel zur Jahnstraße. Von Soden und Leidersbach aus kommend führt die Umleitung nach Aschaffenburg ab der Zufahrt der Spessartstraße/Schafbrückenweg ebenfalls über den Kreisel zur Jahnstraße. Die Bushaltestellen Jahnstraße und Rathaus können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Baubeginn ist am 28. August. Die Bauarbeiten sollen bis 1. September dauern.

Straßensanierung Dornau: In Dornau wird zwischen Ortsausgang Sulzbach und Ortseingang Dornau die Fahrbahn erneuert. Der Streckenabschnitt wird voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Staatsstraße 2309.