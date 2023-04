Sulzbach plant Solarpark an ehemaliger Erd- und Bauschuttdeponie

Gemeinderat in Kürze

Hochwasser- und Starkregenvorsorge: Reinhard Vogt von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) präsentierte das Ergebnisprotokoll der Maßnahmenvorschläge und die Bewertungsübersicht des Audits "Hochwasser- und Starkregenvorsorge - wie gut sind wir vorbereitet" zur nichtbaulichen Hochwasservorsorge. Vogt betonte, dass es wichtig sei, den Bürgern die Gefahren von Hochwasser und Starkregen verständlich zu machen und diese zu sensibilisieren. Das Audit soll Stärken und Schwächen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge aufzeigen. Ein Infomobil der DWA wird am 30. April bei der Maibaumaufstellung und am 20. August beim Feuerwehrfest in Soden die Bürger über den Hochwasserschutz informieren. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hatte für eine Förderung in Höhe von 11.156 Euro (Kosten 14.875 Euro) in Aussicht gestellt. Die Verwaltung wird nun mit den Projektbeteiligten die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der Maßnahmenvorschläge besprechen.

Errichtung von Photovoltaikanlagen: Karlheinz Paulus von der Main-Energieberatung GmbH (Mönchberg) gab einen Sachstandsbericht zum Thema Errichtung Photovoltaikanlagen auf der Herigoyen Grund- und Mittelschule und dem Rathaus Sulzbach. Paulus informierte, dass die Anlage auf dem Rathausdach eine PV-Generatorleistung 17,7 Kilowattpeak (kWp) hätte und sich in rund acht Jahren amortisieren würde. Die Anlage auf der Schule hätte eine Leistung von 153 kWp und eine Amortisationszeit von zehn Jahren. Eine Stromspeicherung sei laut Paulus derzeit nicht eingeplant. Das Gremium war der Meinung, dass ein Stromspeicher auf jeden Fall alternativ mit ausgeschrieben werden sollte.

Dornauer Dorfschänke: Im Ortsteil Dornau bestehen von privater Seite Bestrebungen, die geschlossene Dorfwirtschaft "Dorfschänke" wieder zu eröffnen. Nach dem Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm können auch einfache Dorferneuerungen ohne Bodenordnung oder öffentlich-rechtliche Regelungen durchgeführt werden. Damit werden hauptsächlich zentrale Bereiche in Dörfern gestalterisch verbessert und für das Gemeinschaftsleben aufgewertet. Außerdem werden leerstehende und ortsbildprägende Gebäude saniert und neuen Nutzungen zugeführt. Voraussetzung für die Einleitung einer Dorferneuerung ist ein Antrag der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht Träger der Maßnahme und hat auch weiterhin nichts zu veranlassen. Sie zeigt durch den Antrag auf Einleitung einer einfachen Dorferneuerung, dass sie das Vorhaben befürwortet. Der Gemeinderat gab grünes Licht, die Maßnahme zu unterstützen und beim Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) den Antrag zu stellen.

Stecker-Solaranlagen: Der Bauausschuss hatte im März die Förderungen von "Balkonkraftwerken" beschlossen. Die Richtlinien treten rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft. Ein jährlicher Haushaltsansatz in Höhe von 5000 Euro wird für die Förderung vorgesehen.

Klassenraumcontainer: Für die Schul- und Hausaufgabenbetreuung werden temporäre Klassenraumcontainer an der Schule aufgestellt. Hierzu fand bereits ein gemeinsamer Ortstermin mit der Bauabteilung des Landratsamtes statt. Toiletten sind in den Containern nicht vorgesehen. Mit der Schule und der OGS wurde abgesprochen, dass die Toiletten in der MSP-Halle genutzt werden könnten.

Ehemalige Hausmülldeponie "Eberswasen": An der ehemaligen Hausmülldeponie "Eberswasen" wird eine Sanierungsuntersuchung für erforderlich gehalten, um eine Rückverlegung der Deponie zu prüfen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt rund 75.000 Euro. Alle weiteren Kosten trägt die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB).

Notsrom für Bürgerhäuser: Jörg Kuhn (FWG) fragte wegen einer Notstromversorgung der Bürgerhäuser bei einem Blackout der Stromversorgung an. Die Umrüstung der Bürgerhäuser in Soden und Dornau werde laut Bürgermeister Martin Stock (CSU) im Moment durchgeführt und ist noch nicht abgeschlossen. In Sulzbach steht das Feuerwehrgebäude mit fest installiertem Notstromaggregat als Notunterkunft zur Verfügung. Ein weiteres mobiles Notstromaggregat ist bereits bestellt und die "Notbetten" sind angeschafft.

Ibelo-Gelände: Jörg Kuhn (FWG) fragte nach dem Sachstandsbericht zur archäologischen Untersuchung und dem weiteren Zeitplan der Städtebaumaßnahme "Ibelo". Laut Bürgermeister wurde bei den Untersuchungen ein Fundament der Ortsmauer vor dem westlichen Seiteneingang der Kirche gefunden. Dies wurde dokumentiert und die Stelle wieder verfüllt. Auf den aufgefüllten Flächen wurden keine historischen Funde zutage gefördert.