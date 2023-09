Sulzbach kreativ in Szene gesetzt

Sulzbach 22.09.2023

Die beteiligten Künstler (von links): Harald Hein, Dritter Bürgermeister Norbert Elbert, Manfred Schott, Nadia Trautmann, Alena Juschtschenko, Ruth Nickel (Pusteblume Soden), Fabian Appel (Waldwiese), Annika Heidrich (Sonnenhügel), Julia Weber (Haus für Kinder), Birgit Kunkel-Weis, Markus Schmitt, Anita Jusufi, Simona Messing Manfred Schott erhielt von Jury und Publikum einen der drei Preise für seine drei Skulpturen "Sulzbach = 3", von denen zwei hier zu sehen sind. "Weg von damals zu heute" nennt Nadja Trautmann ihr großformatige Acrylbild - eines der drei preisgekrönten Werke des Kunstprojekts.

Das Projekt wurde maßgeblich vom Dritten Bürgermeister Norbert Elbert und seinen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung geschultert. Neun Künstler und vier Kindergärten aus der Marktgemeinde hatten sich beteiligt und je ein kreatives, fantasievolles Objekt eingereicht.

Identisches Publikumsvotum

Die Jury betonte, dass ihr angesichts der Vielfalt und Qualität der Arbeiten die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Parallel konnten auch die Sulzbacher ihre Stimme abgeben, und mehr als 250 nutzten das. Das Überraschende: Die drei Preisträger waren in beiden Fällen identisch - auf ein Ranking auf den vorderen Plätzen wurde verzichtet.

Eine Anerkennung und jeweils 200 Euro - zusätzlich zu den 50 Euro, die alle für die Teilnahme erhielten - ging an: Nadja Trautmann mit ihrem Acrylbild »Weg von damals zu heute«, auf dem das heutige Sulzbach mit den Gewerben am Mainufer dargestellt ist, während sich das »alte Sulzbach« im Fluss spiegelt. Die Künstlerin schreibt zu ihrem Malstil, die »klassische Malweise« stehe für die Bodenständigkeit Sulzbachs, das mit seiner aufgeschlossenen Art »viel junge Familien einlädt.«

Aufwändig und facettenreich ist die Skulptur aus Treibholz von Anita Yusufi, ein engagiertes und fantasievolles Plädoyer für ein anregendes, harmonisches Zusammenleben unter dem Motto »Vielfalt tut gut«. Die Künstlerin würdigt in ihrem Begleittext die »bisherige große gemeinsame Leistung« in der Marktgemeinde und will mit ihrer Skulptur für Weltoffenheit, Humanität und Toleranz auch in Zukunft werben.

Handwerklich und künstlerisch konnte auch Manfred Schott Jury und Publikum mit seinen drei Objekten unter dem Titel »Sulzbach = 3« überzeugen: drei Holzboote - »unsinkbar« - mit je drei Metallfiguren stehen für die drei Ortsteile, entfernt voneinander und doch eine Einheit, die Schott in der Form der »Triquetta« darstellt. Konsequent ist die Verwendung von drei Materialien: Holz, Messing und Edelstahl. Schlett sagt dazu: »Wir feiern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft«.

Sonderpreis für Sonnenhügel

Einen Sonderpreis verlieh die Jury der Kindertagesstätte »Sonnenhügel« mit einem Multimediabild, das diesen Namen trägt. Die Kinder bedanken sich mit ihrem Gemeinschaftswerk dafür, dass »sie oben auf dem Hügel eine wunderschöne Aussicht« haben und »tolle Waldspaziergänge unternehmen« können.

Welche Arbeiten die Marktgemeinde ankauft, soll in den nächsten Wochen entschieden werden.

bAlle 13 Bilder und Skulpturen sind an diesem Samstag, 23. September, von 14 und 18 Uhr im Haus der Begegnung (Spessartstraße 4) zu sehen.

Hintergrund: Künstler und Juroren Die Beteiligten: Harald Hein, Alena Juschtschenko, Anita Jusufi, Birgit Kunkel-Weis, Simona Messing, Markus Schmitt, Manfred Schott, Nadia Trautmann und Raimund Weidmann sowie die Kindergärten Waldwiese, Sonnenhügel, Haus für Kinder und Pusteblume Soden. Die Fachjury: Kunsterzieherin Judith Mündel-Hechtfischer, Künstlerin Sookyoung Byun-Haschke und Architekt Thomas Schlett. hlin