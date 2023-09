Handglockenchor Aschaffenburg verzaubert bei Matinee in Miltenberg

Süßer die Glocken nie klingen

Miltenberg 25.09.2023 - 11:57 Uhr 2 Min.

Einen beeindruckenden Auftritt zeigten sieben Frauen des Handglockenchors Aschaffenburg beim Konzert in St. Jakobus.

Ursula Bartczak, Kerstin Brembs, Tatjana Degtarev, Sylvia Dietrich, Gerda Schimpf, Ursula Schmidt und Yvonne Unterköfler zeigten mit ihrer musikalischen Leiterin Kristin Dörges unterschiedliche Anschlagtechniken. Schön, dass der Chor von der Empore in den Chorraum umgezogen war, denn der optische Eindruck der Handbewegungen trug zum Gesamtbild viel bei. Auch dass alle Frauen in Schwarz gekleidet waren, wirkte schlüssig - wobei die weißen Handschuhe nötig sind, um die Bronzeoberfläche der Glocken vor dem Oxidieren zu schützen.

Acht kurze Stücke hatte der Chor mitgebracht, die jeweils von einer Moderation eingeleitet wurden - soweit man diese verstehen konnte. Denn - der technische Schwachpunkt in diesem Konzert - das Gesprochene war tatsächlich nur schwer oder gar nicht zu verstehen, wie auch Gespräche nach dem Konzert vor der Kirchentür bestätigten. Dass fast alles, was zu hören war, in den USA komponiert oder arrangiert wurde, überrascht nicht, wenn man weiß, welche Bedeutung dort Handglocken haben (siehe auch "Stichwort").

Einleitung und Abschluss des regulären Programms waren besonders attraktiv: Das zarte, fast überirdisch schöne "More Precious than Silver" war der ideale Beginn der kleinen Musikreise, das intensiv-eindringliche "Shine, Jesus, Shine" war der beste Abschluss, den man sich denken konnte - wenn da nicht noch die zu Herzen gehende Version von "The Rose" als Zugabe gefolgt wäre und in mitreißenden Beifall gemündet hätte.

Passend zum eindrucksvollen Konzert verhielt sich das Publikum fachkundig und einfühlsam: Es verzichtete darauf, durch Beifall nach den einzelnen Titeln den Ablauf zu stören, und lebte seine Begeisterung ganz am Ende aus. Am Samstag, 30. September, setzt wieder um 11.30 Uhr der renommierte Organist Paolo Oreni aus Italien mit seinem Orgelkonzert den Schlussakkord der Klangraummatineen 2023 in St. Jakobus. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für Musik in der Pfarrkirche wird gebeten.

hlin

Stichwort: Aschaffenburger Handglockenchor Der Aschaffenburger Handglockenchor wurde 1979 als erster Handglockenchor in Deutschland gegründet. Heute gibt es bundesweit rund 40 solcher Chöre, in den USA rund 15.000. Aus China sind schon um 1600 vor Christus Handglocken überliefert, im Ägypten des 8. Jahrhunderts vor Christus sind sie bei Tempelriten und als Grabbeigaben nachgewiesen. In Aschaffenburg verfügt man über einen Tonumfang von fünf Oktaven mit 61 Glocken. Stimmen von Mitgliedern machen klar, wie faszinierend diese Instrumente sein können. Einer der bisher wenigen Männer im Chor sagt: "Am Anfang war es einfach nur die Suche nach einem neuen Hobby. Jetzt ist es die Faszination, ein Musikstück von Probe zu Probe immer mehr aufzubauen und zu einer harmonischen Melodie zusammenzufügen." Ursula schwärmt: "Erstmals habe ich in Kalifornien Handglocken gespielt und genieße jetzt in Aschaffenburg die Kombination von herrlichem Klang und schönem Anblick der güldenen Glocken." Und die musikalische Leiterin, Kristin, sagt: "Ich spiele Glocken aus Leidenschaft, habe mit elf Jahren angefangen und kann nicht wieder aufhören." Das Repertoire ist sehr abwechslungsreich, zumal die Aschaffenburger nicht auf geistliche Musik begrenzt sind. Es reicht von klassischen Stücken über spirituelle Musik bis hin zu lateinamerikanischen Kompositionen und Popmusik. Neue Mitglieder, auch Anfänger, sind willkommen. Wer sich einmal ausprobieren will, kann die Anfängergruppe besuchen, die sich immer am Mittwoch um 18 Uhr in der Krypta von St. Paulus, Boppstraße 17, in Aschaffenburg-Damm trifft. Weitere Informationen auf www.handglocke.de