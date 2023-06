Sudetenstraße: Sanierung wird für Großheubach ein teures Pflaster

Was die Gemeinde jetzt vorhat

Großheubach 23.06.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Sanierung der Großheubacher Sudetenstraße über eine Länge von 450 Metern steht bevor.

Großheubach.

Seit Jahren hat die Gemeinde Großheubach einen Sanierungsstau bei maroden Ortsstraßen, vor allem bedingt durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträgen für die Bürger. Es gibt zwar Ausgleichszahlungen. Diese erreichen aber bei weitem nicht die Beträge, welche die vorherigen Beiträge eingebracht hätten.

Eilbacher gab einen kurzen Rückblick: 2020 wurde sein Miltenberger Büro mit der Untersuchung diverser Ortsstraßen beauftragt. Es kristallisierte sich heraus, dass die Sudetenstraße aufgrund ihres Zustandes zu denen gehört, die in Sachen Sanierung Priorität haben.

Grundsätzlich wird die Maßnahme in drei Bauabschnitte unterteilt: Der erste reicht von der Anschlussstelle an die Frühlingstraße bis zur Kreuzung mit dem Klingenberg, der nächste von dort bis zur Kreuzung mit der Gartenstraße und von dieser ausgehend dann der letzte bis zur Einmündung in die Kilianstraße. Beim Kanalsystem, so Eilbacher, werde es sowohl bauliche als auch hydraulische Sanierungsarbeiten geben. Gestaltungsvorschläge für den Straßenraum beinhalten beispielsweise Bepflanzungen mit Bäumen in den Randbereichen. Insgesamt wird darauf geachtet, dass vor allem die Gehwegbereiche dann nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme mehr Barrierefreiheit als bisher bieten, diese soll so weit wie möglich hergestellt werden.

Wie sich im Gremium am Dienstag abzeichnete, wird es in Sachen Gehwege und Seitenstreifen noch Diskussionsbedarf im Gemeinderat geben: Ob Bäume in die Planungen mit integriert werden sollen, wie Parkmöglichkeiten aussehen und vieles mehr. Zu den Kosten konstatierte Eilbacher, dass es sich lediglich um Schätzungen handle. Diese basierten auf den im Jahr 2020 veranlassten Planungen, Preise wurden aus aktuellen Projekten übernommen. Auch Wünsche und Anregungen könnten die Kosten noch ändern. Alles zusammen - Baustelleneinrichtung, Kanal- und Straßenbau, Wasserleitungsarbeiten und weitere Posten - wurde auf knapp 3,1 Millionen Euro beziffert.

Bürgermeister Gernot Winter sagte, die Planungen sollen auf jeden Fall weiter verfolgt werden, während Detailfragen noch abgestimmt werden. Die zeitliche Vorgehensweise wird nach Informationen aus der Gemeindeverwaltung nun so aussehen, dass zunächst - nach 32 Jahren - der Kanal wieder einmal mit einer Kamera befahren werden soll. Dann soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen festgelegt werden, in welcher Form die Gehwege angelegt werden sollen, bevor es in die Ausschreibung für die Maßnahme geht.

Marco Burgemeister

Bau- und Umweltausschuss in Kürze Parkplatz Seegärten: Der große innerörtliche Parkplatz in der Straße In den Seegärten soll weiter ausgebaut werden. Neu ist, dass die Lärmschutzmauer zu den Nachbargrundstücken etwas höher wird als ursprünglich vorgesehen. Nach Angaben der Bauhofleitung soll der Ausbau noch in diesem Sommer beginnen. Die Kosten liegen inklusive Nachtragsangebot für die höhere Mauer bei rund 160 000 Euro. Bauvorhaben genehmigt: Das Gremium gab für einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung zum Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses und zur Erweiterung einer bestehenden Betriebshalle für Geflügelzucht einstimmig grünes Licht. Schotterfläche: Angebote für die Ertüchtigung der Schotterfläche vor dem Gemeinschaftshaus wurden eingeholt, die Gemeinde muss für Material und Ausbringung mit rund 10.000 Euro rechnen. Flurbereinigung: Bürgermeister Gernot Winter machte darauf aufmerksam, dass in Sachen Flurbereinigung und der "Teilnehmergemeinschaft Großheubach 12" eine Neuwahl der Vorstandsmitglieder anstehe. Es wäre zu begrüßen, wenn zur Wahl auch Gemeinderatsmitglieder antreten würden. Wohnmobile: Mariska Pietsch (Heimat mit Zukunft) machte auf vor der Tabakhalle und auf dem Festplatz, beides in Richtung Main gelegen, parkende Wohnmobile aufmerksam. Bürgermeister Gernot Winter sagte dazu, dass auf dem Festplatz ohnehin ein entsprechendes Verbotsschild stünde, insgesamt werde von der Gemeinde kurzes Parken toleriert. Für die Ahndung von Verstößen seien die entsprechenden Kontrollinstitutionen zuständig. Umsetzung schwierig: Auf Antrag der CSU-Fraktion des Gemeinderats wurde im Rahmen der Ortseinsichten in Augenschein genommen, inwiefern sich das frühere Postgebäude neben dem Rathaus, in dem Teile der Gemeindeverwaltung untergebracht sind, als "Bürgerbüro" eignet. Idee dahinter war die Erledigung der Anliegen, die immer wieder Rathausbesuche erfordern, zu verlagern: Das alte Postgebäude ist im Gegensatz zum Rathausgebäude selbst eben und somit barrierefrei zugänglich. Es stellte sich heraus, dass aufgrund der Raumaufteilung in der alten Post eine Umsetzung des Anliegens schwierig ist. Wurzelschäden: Der Radweg Richtung Röllfeld weist diverse Wurzelschäden auf. Die größten Schadstellen - solche mit Rissen - sollen geöffnet, die Wurzeln gekappt und dann wieder verschlossen werden. Roßpfad: Am Roßpfad, dem Weg vom Großheubacher Roßhof in Richtung Röllbach, sind mittlerweile einige Ausbesserungsarbeiten an größeren Schadstellen erfolgt. Das Gremium machte sich vor Ort ein Bild davon. Containerbereiche: Die Glascontainer in den Bereichen Klotzenhof und Steigeweg sollen jeweils ein Stück weit Richtung Fahrbahn versetzt werden. Damit wird die Beseitigung von Scherben, sollte einmal etwas herunterfallen, künftig einfacher zu handhaben sein als in den bisherigen Bereichen zwischen Containern und Straße. Damit ist das Thema, die Bereiche zu pflastern, zunächst vom Tisch oder zumindest zurückgestellt.