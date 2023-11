Strom fällt in mehreren Orten im Kreis Miltenberg aus

Erlenbach, Wörth, Trennfurt und Laudenbach betroffen

Miltenberg 01.11.2023 - 15:12 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Nachfrage beim Bayernwerk ergab, dass der Strom in den verschiedenen Gemeinden ab 7.18 Uhr und teilweise ab 7.46 Uhr nicht zur Verfügung stand. Der Ausfall dauerte von 30 Minuten bis knapp eine Stunde. In Erlenbach waren rund 50 Haushalte betroffen. Dort dauerte es bis 9.47 Uhr, bis Techniker die Stromversorgung wiederhergestellt hatten.

Am Abend kam es in Erlenbach zu einem weiteren Stromausfall: Ausgerechnet an Halloween wurde es gegen 20.30 Uhr im Kino Passage für eine Stunde dunkel. Wie Kinobetreiber Dieter Lebert informierte, gab es auch tags darauf an Allerheiligen im Kassenraum kein Licht, so dass offen blieb, ob er Karten für die Nachmittags-Kindervorstellung verkaufen konnte.

Als Ursache der Stromausfälle werden Bäume vermutet, die bei Fällarbeiten auf eine Mittelspannungsleitung fielen. Wo genau diese Fällungen aber stattgefunden haben sollen, konnte das Bayernwerk am Feiertag nicht ermitteln.

Anja Keilbach