Streit in Großheubach: Rathaus-Neubau oder besser Straßen sanieren?

Auch Energiewende und Waldbewirtschaftung beschäftigen die Bürger

Großheubach 26.04.2023 - 16:27 Uhr 3 Min.

Das Großheubacher Rathaus ist in die Jahre gekommen, es existiert ein Fonds für Sonderrücklagen zwecks Neubau.

Der frühere Gemeinderat Werner Zöller kritisierte scharf, dass es auf der einen Seite zwar einen hohen Investitionsstau in Sachen Straßenerneuerung gebe, andererseits aber die Gemeinde einen Fonds für ein Sondervermögen zwecks Rathausneubau beschlossen habe. Zöller rief die Versammlung auf, abzustimmen: Soll anstelle von Anspannungen zwecks Rathausneubau das Geld besser für die Erneuerung von Fahrbahnen herangezogen werden? Eine deutliche Mehrheit bejahte Zöllers Frage. Dieser merkte an, dass nun der Gemeinderat sich mit dem Thema befassen müsse. Bürgermeister Gernot Winter zeigte sich erstaunt darüber, dass aufgrund der Vorrede einer einzelnen Person - die nicht die ganze Wahrheit abdecke -eine Entscheidung gefällt werde, die teils weitreichend sei.

Gemeinderat Egon Galmbacher (CSU) meldete sich zu Wort: Es sei einst im Rat darüber abgestimmt worden, ob die Sanierung des Rathauses oder ein Neubau weiter verfolgt werden solle. Hintergrund: Das Rathaus ist in die Jahre gekommen, nicht barrierefrei, auch in Sachen Brandschutz gibt es Probleme. Mittlerweile sind die Rathausbüros nicht nur im Rathaus selbst, sondern zu Teilen auf das alte Postgebäude (ebenerdig zugänglich) und das Abendanz'sche Haus (nach Weggang des dort ansässigen Arztes) verteilt - drei grundverschiedene Gebäude.

Galmbacher sagte, dass seinerzeit von einem Architekten Kostenberechnungen vorgelegt worden seien: Der Unterschied zwischen Rathaussanierung und Rathausneubau habe 200 000 Euro - welche die letztgenannte Variante mehr kostet - betragen. Deshalb sei mehrheitlich ein Neubau favorisiert worden, zumal mit dem Verkauf von beispielsweise der alten Post und anderen Liegenschaften die 200.000 Euro hereingeholt werden könnten. Zöller, so Galmbachers Anmerkung, sei bei dieser früheren Abstimmung im Gemeinderat gewesen. Auf die Antwort Zöllers, dass dieser aber gegen einen Neubau gestimmt habe, sagte Galmbacher, dass so eben Demokratie funktioniere und es Mehrheiten gebe.

Windkraft-Votum hinterfragen

Eine Bürgerin erkundigte sich danach, wie der Ausbau von erneuerbaren Energien vorangeht. Der Bürgermeister antwortete, dass derzeit der Einbau von Wärmepumpen in der Schule eruiert werde. In Sachen Photovoltaik auf gemeindlichen Dächern gebe es nun ebenfalls neue Optionen, nachdem in der Vergangenheit die Suche nach Investoren keine großen Erfolg gezeitigt habe. In Sachen Windenergie sagte Winter, dass - wenn der Gemeinderat dies wünsche - ein früherer Bürgerentscheid dagegen nicht mehr zwangsläufig bindend sei.

Brigitte Bick, ebenfalls frühere Gemeinderätin, kritisierte scharf die Modalitäten der Großheubacher Waldbewirtschaftung: Diese wurde vor vielen Jahren an ein Kirchzeller Unternehmen vergeben, das mittlerweile verkauft worden sei. Dieser Zustand - der eigene Forst in Firmenhand - sei nicht tragbar, Bick appellierte, die Waldbewirtschaftung wieder in kommunale Obhut zu geben. Winter sagte, derzeit könne nur von Unternehmensseite aus der Vertrag gekündigt werden, der allerdings zum 31. Dezember 2025 auslaufe. Danach könne, wenn der Gemeinderat dies entscheide, die Waldbewirtschaftung wieder in kommunale Hand übergeben werden.

Marco Burgemeister

Zahlen und Fakten: Markt Großheubach Einwohner (Stand Ende 2022): 5427, davon 281 mit Nebenwohnsitz (Vorjahr: 5385/277). Geburten 47 (42), Sterbefälle 70 (63), Eheschließungen 23 (31). Gewerbebetriebe 572 (2019: 532). Bauanträge: 38, davon Wohnungen: 12 (2021: 41).

Bürgerversammlung Großheubach in Kürze Campingplatz: Brigitte Bick (frühere Gemeinderätin) machte darauf aufmerksam gemacht, dass am Campingplatz nahe des Mains von privater Seite aus Areale mit Einzäunungen versehen wurden, welche bis an das Mainufer reichen. Das Mainufer solle für alle Bürger zugänglich sein und nicht durch private Maßnahmen versperrt werden. Bürgermeister Gernot Winter stimmte dem zu, ein gewisser Abstand zum Flussufer müsse gewährleistet sein, Zuständig sei hier das Wasserwirtschaftsamt, er denke, es könne hier zu einer einvernehmlichen Lösung kommen und das die Einfriedungen ordnungsgemäß zurück gebaut werden. "Zehn Gebote": Bernhard Mohr (früherer Gemeinderat) meldete sich zu Wort, sagte, er habe keine Fragen, die seitens des Bürgermeisters beantwortet werden müssten, aber zehn Punkte vorzutragen. Im Rahmen seiner Anmerkungen kritisierte er, dass über das diesjährige Osterwochenende Bürger schon freitags gelbe Säcke heraus gestellt hätten, obwohl diese erst dienstags abgeholt worden seien. Ebenfalls in seiner Kritik stand die Tatsache, dass zwecks Energie- und Stromsparen die nächtliche Beleuchtung des Kloster Engelberg reduziert worden sei. Der Engelberg sei ein christliches Symbol, dessen Beleuchtung nicht zwecks Energiesparen zurückgenommen werden solle. Häuser, welche im Zentrum der Gemeinde stünden und in schlechtem Zustand seien, sollten nach Mohrs Meinung der Gemeinde von den Besitzern geschenkt werden, während die Kommune dann im Gegenzug den Abriss übernehme. Im Anschluss an die umfangreichen Ausführungen bedankte sich der Bürgermeister für die, wie er es nannte, "Zehn Gebote", welche Mohr vortrug. Friedhofsgestaltung: Gemeinderätin Ulrike Oettinger (Heimat mit Zukunft) plädierte dafür, in Sachen Friedhofgestaltung und geänderter Tendenzen bei den Bestattungsformen Planungen anzugehen, um ein grundlegendes Konzept für die künftige Aufteilung des Areals zu erhalten. Hintergrund ihrer Anfrage war unter anderem, dass immer häufiger Gräber aufgelöst und somit Freiflächen entstehen. Sie kenne eine Person, so Oettinger, welche eine solche Planung übernehmen könne, wenn der Gemeinderat sich des Themas annehme. Fuß- und Radweg: Manfred Langner, ebenfalls anwesend, nutzte die Möglichkeit, bereits im Vorfeld der Bürgerversammlung ein Anliegen einzureichen. Der Bürgermeister stellte dies vor: Langner fragte nach einem Fuß- und Radweg zwischen Östernberg und Einmündung Klotzenhof. Es handelt sich hierbei um ein Teilstück der Staatsstraße, vom Ortsausgang Großheubach Richtung Röllbach. Winter sagte, dass derzeit eine Sanierung der Staatsstraße beginnend ab der Abzweigung Klotzenhof (die selbst noch genutzt werden kann) Richtung Röllbach laufe. Es sei unverständlich, so der Bürgermeister, warum das Staatliche Bauamt Aschaffenburg, in dessen Zuständigkeitsbereich die Trasse falle, zuerst einen relativ guten Straßenabschnitt saniere, der äußerst marode Teilbereich vom Ortsausgang Großheubach bis zu genannter Abzweigung aber erst 2025 an der Reihe sein solle - zumal dieser Abschnitt in einem Wasserschutzgebiet liege und dafür nicht adäquat gebaut sei. In diesem Zusammenhang und allgemein sei das Staatliche Bauamt angehalten, parallel zu Straßenausbauten auch Radwege anzulegen. Das Thema sei bereits dem Staatlichen Bauamt gegenüber kommuniziert worden, er warte nun auf Rückmeldung, sagte Winter.