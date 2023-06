Straßenleuchten werden auf LED-Technik umgestellt

Neunkirchen. Der Neunkirchener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen beschäftigt. Glasfaserausbau: Bürgermeister Wolfgang Seitz gab bekannt, dass der geplante Glasfaserausbau in der Gemeinde noch auf sich warten lässt. Erftalgrundschule: Wie der Bürgermeister mitteilte, sei angedacht, dass der Gemeinderat eine Ortseinsicht in die Eichenbühler Erftalgrundschule bekommen soll - die Bildungsstätte besuchen auch Kinder aus der Gemeinde Neunkirchen. Ein solcher Vor-Ort-Termin soll in Abstimmung mit Eichenbühl erfolgen. mab