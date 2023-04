»Strange Kind of Women« begeistert im Beavers mit Hits der Deep Purple

Gitarristin der italienischen Coverband springt kurzerhand für gestrandete Sängerin ein

Erlenbach a.Main 24.04.2023 - 14:13 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Unvergesslich und herausragend war das Konzert von "Strange Kind of Women", trotz der fehlenden Sängerin Alteria.

Es ist ein Albtraum und normalerweise ein Supergau für eine Band, wenn die Frontfrau ausfällt. Nicht aber bei den vier verbleibenden Frauen von »Strange Kind of Women«. Kurzerhand sprang Bandchefin, Gitarristin und Sängerin Eliana Cargnelutti ein, die sich mittags noch die Texte draufschaffte. Sie rettete nicht nur den Abend, sondern ließ am Ende vergessen, dass die eigentliche Sängerin Alteria nicht da war.

Die vier Frauen rockten mit ihrem italienischen Temperament alle Zweifel einfach weg. Die Band ist die einzige, weibliche Band weltweit, die Deep Purple covert und von deren Schlagzeuger Ian Paice höchstpersönlich als herausragend befunden wurde. Eliana Cargnelutti (Gitarre, Gesang), Paola Zadra (Bass), Margherita Gruden (Keyboard) und Chiara Cotugno (Schlagzeug) haben alle lila Blut. Die kamen auf die Bühne und haben gleich bei der ersten Nummer »Stormbringer« gezeigt, wie hoch das Niveau am Abend sein wird. Die kraftvollen und treibenden Gitarrenriffs von Cargnelutti gleichen einem Ausbruch des Vesuvs, die Wucht der Schlagzeugerin blies selbst die hintere Zuschauerreihe weg. Beim nächsten Song »Black Night« demonstrierte Bassistin Paola Zadra, was in ihr und ihrem Instrument steckt. Die zierliche 24-Jährige hat definitiv Glenn Hughes im Blut. Die so typisch prägnanten Keyboard-Sounds bei »Perfect Strangers« spielte, wie alles andere auch, Margherita Gruden so perfek und zugleich auf ihre eigene Art, dass man meinte, Deep Purple vor sich zu haben. Zusammen mit der kraftvollen Stimme der Gitarristin war dieser Klassiker ein besonderer Genuss, ebenso wie »Highway star«, wo auch Eliana wie der Teufel rockte und sang und Chiara Cotugno fast das Schlagzeug zerlegte.

Das gleiche Spiel bei »Hush« und den anderen Songs, die die vier an diesem Abend performten. Das Lob im Vorfeld war nicht zu hoch gegriffen. Die Band ist wirklich brillant in allen Bereichen wie Gesang, Spiel, Technik, Professionalität, Auftreten und Perfektion. Sie bescherten einen unvergesslichen und großartigen Konzertabend, der am 10. Mai 2024 mit Sängerin Alteria vermutlich nochmal getoppt wird. Und als besonderes Bonbon versprach Manager Willi Wrede den über 200 Konzertbesuchern, dass jeder Kartenbesitzer 30 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis im nächsten Jahr bekommt.

Anja Keilbach