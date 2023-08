Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Strampeln für die deutsch-französische Freundschaft

Städtepartnerschaft: Peter Hörst und Alexander Kraich radeln 950 Kilometer von Wörth nach Honfleur

Wörth a.Main 22.08.2023 - 18:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das französische Partnerschaftskomitee empfängt die Wörther Radler Alexander Kraich (links) und Peter Hörst in Honfleur vor dem Rathaus. Fotos: Peter Hörst Start zur 950 Kilometer langen Tour nach Honfleur am Wörther Ortsschild.

Seit 2006 gibt es die Verbindung zwischen Wörth und dem malerischen Hafenstädtchen in der Normandie offiziell und sie wird mit regelmäßigen Bürgerfahrten und gegenseitigen Besuchen durchaus gepflegt. »Aber unser Partnerschaftskomitee ist allmählich etwas in die Jahre gekommen«, sagt Hörst, »wir könnten ein wenig frisches Blut brauchen.«

Eine Reise wert

Dass sich auch wieder mehr junge Leute und örtliche Vereine für die deutsch-französische Freundschaft interessieren und engagieren ist sein Wunsch. Auch wollte er zeigen, dass Honfleur auf jeden Fall eine Reise wert ist - selbst wenn man dafür mächtig strampeln musste. Einen Mitradler hatte der 66-Jährige Wörther in seinem Schwager Alexander Kraich (64) gefunden. Der lebt eigentlich im australischen Alburry, besucht aber gerade für drei Monate seine deutsche Heimat und erklärte sich bereit, Hörst zu begleiten.

Täglich rund 120 Kilometer

Mit Rädern, Gepäck und Zelt hatten sich die beiden am 9. August bei strömendem Regen und deshalb etwas verspätet auf den Weg gemacht, aber doch die ersten 120 Kilometer bis Bingen an den Rhein geschafft. Über Aachen und Maastricht ging es dann weiter, in Tagesetappen von immer über 100 Kilometern von Campingplatz zu Campingplatz.

Nur am vierten Tag hatte ein schweres Gewitter, mit Sturzregen, heftigem Gegenwind und Kälte den beiden Radlern einen Strich durch die Rechnung gemacht: »Da waren es nur 50 Kilometer, aber die haben völlig gereicht«, berichtet Hörst. In der Nacht gönnte die beiden sich deshalb auch das einzige feste Quartier auf der Reise, um wieder einigermaßen warm und trocken zu werden.

Besonderer Empfang

Entschädigt wurden Hörst und Kraich durch den Empfang in Honfleur. Die befreundete Familie Minot, bei der sie ihren Besuch angekündigt hatten, hatte das Partnerschaftskomitee zusammengetrommelt, das die Wörther Radler mit selbst gemalten Transparenten und Fahnen erwartete.

Für Erinnerungsfotos ging's nicht nur vors Hotel de Ville (Rathaus) und in den Hafen sondern auch in die »Rue de Wörth« und vor die Statue des Wörther Künstlers und Schmieds Alois Straub. »Der fast frenetische Empfang war für mich ein unvergessliches Erlebnis«, sagt Hörst, für den die lange Tour mit schwerem Gepäck und Übernachtungen im Zelt eine Premiere war: »Aber ich wusste, konditionell schaffe ich das. Und für die Kilos, die wir unterwegs verloren haben, finden französische Gastfreundschaft und Küche schnell Abhilfe.« Die Heimreise absolvierten die beiden Radler dann deutlich bequemer im Auto und werben für die Städtepartnerschaft: »Mir hat sie nicht nur viele schöne Erlebnisse in Honfleur und Wörth eingetragen, sondern auch die enge private Freundschaft zur Familie Minot, die wir seit fast 20 Jahren pflegen«, sagt Hörst

kü