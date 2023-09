Stimmungsvoller Herbstmarkt in Kleinwallstadt

Kunst und Kulinarisches

Kleinwallstadt 11.09.2023

40. Herbstmarkt in Kleinwallstadt Nach dem Fassanstich durch die Feuerwehr-Veteranen gab es Freibier

In diesem Jahr stellte der österreichische Künstler Peter Novak im Obergeschoss des alten Rathauses seine Gemälde aus. Aber auch die Fotografie erwies sich als Publikumsmagnet. Fast 400 Besucher zählte der Fotoclub Kleinwallstadt in seiner Ausstellung in der Zehntscheune. Dort wurden 45 großformatige Bilder seiner Mitglieder präsentiert.

Typische Gerichte ihrer Heimat boten Afghanen an ihrem Stand an. An zwei Ständen wurde zudem das Mittelalter lebendig. Am Templerhaus schlug die Gruppe »Lebendiges Mittelalter« ihr Lager auf, zeigte, wie die Menschen zu dieser Zeit lebten und welche Musik damals gespielt wurde. Gegenüber logierte »paupere militie Christi«. Sie wollten die damalige Zeit erlebbar machen und informierten in Originalausrüstung über das Mittelalter, die Templer und die Kreuzzüge. Förster Hubert Astraschewsky hatte ein mobiles Sägewerk dabei, bei dem vor Ort Bäume entrindet und Bretter zugesägt wurden. Informativ auch der Stand des Imkervereins, wo Imkerfreunde über ihre Arbeit informierten. Am Stand der französischen Freunde aus Saint-Pierre-sur-Dives gingen die '»Moules Frites« weg wie »warme Semmeln«, ebenso der mitgebrachte Käse und der Wein. Bei Live-Musik vom »Duo Soundtrack« und den Bands »Acoustic Wrench Monkeys« und »Zwei Ster Rockholz« wurde bei schönstem Wetter länger gefeiert als geplant.

Christel Ney