Orchester Edelweiß Sulzbach brilliert bei Jubiläumskonzert

Vor 700 Besuchern

Sulzbach 27.03.2023 - 14:25 Uhr 2 Min.

Ein brillantes Jubiläumskonzert des MV Sulzbach bejubelten am Sonntag mehr als 700 Besucher in der Main-Spessart-Halle. Dirigent und Komponist war der Belgier Jan Van der Roost.

Dynamik und Präzision

Die bekannten Qualitäten der Sulzbacher, bei denen junge Musiker einen erfreulich großen Anteil stellen und rund ein Drittel weiblich ist, kamen noch besser zur Geltung, als bei ihnen ohnehin üblich: Der Ensembleklang überzeugte voll und ganz und schuf zusammen mit dem transparenten Klang der einzelnen Register ein Klangbild vom Feinsten, das die Vorzüge und die Besonderheiten der acht Kompositionen perfekt zum Ausdruck brachte. Das dynamische und äußerst präzise Spiel begeisterte alle Zuhörer und selbst überzeugte Klassikfans räumten nach den zwei Sternstunden symphonischer Blasmusik gerne ein: »Es muss nicht immer klassische Musik sein!«

Alle acht Titel und die beiden Zugaben, die alle Besucher schon im Stehen beklatschten, intensiv zu betrachten, verhindern Platzgründe. Trost bietet da ein Aphorismus des Wiener Theaterautors Franz Grillparzer - rund 160 Jahre alt: »Beschriebene Musik ist halt wie ein erzähltes Mittagessen.« Den echten Genuss hatten die »analogen« Zuhörer und wer das verpasst hat, kann die Sulzbacher am 17./18. Juni beim Jubiläumsfest an der Kolbensteinmauer und am 22. Oktober um 18 Uhr in der Halle mit einem »filmreifen Konzerterlebnis« hören.

Ein paar Highlights des Konzerts: Die Tempo- und Dynamikwechsel in den drei Sätzen von Ralph Vaugham Williams »English Folk Song Suite« boten englische Militärmusik vom Feinsten und das Orchester zelebrierte mit der exakt 100 Jahre alten Komposition auch eine Hommage an die eigene Gründung 1923 mit dem Zusammenschluss von zwei Musikverbänden.

Schmissige Interpretation

Selbst eingeschworene Wiener wären sicher mit der schmissigen, temporeichen Interpretation der Ouvertüre zur Posse »Dichter und Bauer« des Franz von Suppé von 1846 einverstanden gewesen, die in nahtlosen Übergängen auch eine Art Medley der bekanntesten Melodien des Lustspiels in die Halle zauberte. Hanssens »Valdres« bewies, dass ein Marsch gar nicht kriegerisch oder aggressiv klingen muss. Und die Einblendung der Gegend zwischen Oslo und Bergen auf die große Leinwand ließ das Stück zu einem stimmungsvollen norwegischen Landschaftsbild mutieren.

Alles Beispiele überzeugender Blasmusik symphonischer Art, aber die Highlights stammten am Sonntag aus der Feder des Gastdirigenten Jan Van der Roost. Und sie bewiesen in der kongenialen Interpretation des MV Sulzbach, über welchen Einfalls- und Facettenreichtum der 1956 im belgischen Duffel geborene Komponist souverän verfügt.

Das begann schon mit den idealen Opener, seinem »Nobilitas«, volltönende, warme Klänge, die Würde ausstrahlen ohne auch nur ansatzweise pathetisch zu wirken. In »Adagio for Winds« gaben die klangliche Wärme und die volle Orchestrierung den Zuhörern Zeit und Muße, bei dem feierlich-melodischen Adagio eigenen Gedanken nachzuhängen - die Stimmung in der Halle wirkte denn auch unter den gut 700 Besuchern ganz außergewöhnlich konzentriert, fast schon kontemplativ.

Fröhliche Flötentöne

Anhänger des Flötisten James Galway dürften sich im ersten Satz von Van der Roosts »Dublin Dances« stark an diesen Ausnahmemusiker erinnert und dann die weitere Entwicklung des Stücks bis zum fröhlichen Finale genossen haben - wieder mal kongenial vom Orchester unter dem eleganten und exakten Dirigat des Komponisten umgesetzt. Er verriet, dass sein »As the Curtain Closes« eine Hommage und ein Memento zugleich für eine in jungen Jahren gestorbene Musikerin darstellt, das mit gedämpftem Schlagzeug und zarten Flötentönen beginnt und sich dann fast zu einem strahlenden »Optimismus trotz alledem« steigert - eine Komposition, wie die musikalische Botschaft des Osterfestes: »Tod, wo ist dein Stachel?«

Völkerverbindende Klänge

Dass MV-Vorsitzender Markus Rehse nach seiner informativen und humorvollen Einleitung das Mikro an Roost selbst übergeben hatte, erwies sich gerade bei den Informationen zur Entstehung seiner Kompositionen als Glücksgriff genau wie die Wahl seines »Rikudim« als glanzvoll-intensiven Schlusspunkts des offiziellen Programms: Das hebräische Wort steht für »Tänze« und bietet in den vier Teilen in einer Mischung aus Melancholie und aufkeimender Freude, aus Anklängen an jüdische Musik und orientalische Tonintervallen für sensible Zuhörer eine Vision in Tönen, wie man die scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen Israelis und Palästinensern vielleicht doch überwinden kann. Schließlich ist das ja die vornehmste Aufgabe guter Musik. Das Jubiläumskonzert hat bewiesen: Für solche Hundertjährige scheint es keine Grenzen zu geben - glücklicherweise!