Sternstunde sakraler Musik im Kloster Himmelthal

Kultur: Zweites Sommerkonzert 2023 in voll besetzter Klosterkirche provoziert Beifallsstürme

Elsenfeld 25.07.2023 - 17:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viele Besucher hören am vergangenen Sonntag im Kloster Himmelthal in Elsenfeld das zweite Sommerkonzert an. Foto: Heinz Linduschka

Das Programm, das Peter Schäfer zusammengestellt hatte, könnte man, flapsig ausgedrückt, als wahre »Renner« geistlicher Musik, fast schon eine höchst anspruchsvolle »Hitparade« bezeichnen.

Harmonischer Ensembleklang

Unter der Leitung Schäfers begeisterten die Solisten mit exzellenten Stimmen und einem beeindruckend geschlossenem und harmonischen Ensembleklang. Die Sopranistin Anna Lucia Leone überzeugte mit Koloraturen von der Empore zur Begleitung von Alexander Huhn an der Wehr-Orgel und von Johannes Würmseer auf der Trompete. Händels Arie »Guardian Angels« zauberten sie mit verblüffender Leichtigkeit und Eleganz ins Kirchenschiff. Dazu ergänzten sich im Chorraum das kleine Orchester Collegium Instrumentale und der der gemischte Chor Klingenberger Singkreis mit rund 20 Frauen- und einem Dutzend Männerstimmen - einfühlsam, sicher und mit einem Klangbild, das zum Eindruck eines Gesamtkunstwerks am Sonntag in der Klosterkirche entscheidend beitrug.

Das Konzert begann mit dem Kyrie in Haydns Missa Sancti Nicolai von Solisten und Chor, dem Gloria mit dem besonders intensiven Part der Sopranistin, dem volltönenden Credo, bei dem der Chor seinen vollen Klang und sein beeindruckendes Klangbild ideal zur Geltung bringen konnte, bevor er in mitreißendem Jubel das »Hosanna in excelsis« im Benedictus anstimmte. Vermutlich am 6. Dezember 1772 wurde die Messe zum Namenstag des Fürsten Nikolaus Esterhazy uraufgeführt. Dass Haydn die sechste seiner 15 Messen unter großen Zeitdruck komponiert haben soll, kann man kaum glauben. So ruhig, in so pastoral zartem Grundton, so vorweihnachtlich getragen in harmonischer Schönheit war die Messe im Kloster Himmelthal zu hören, bis zum innigen und intensiven Gesang der Solisten im abschließenden Agnus Dei. Ein akustischer Genuss, der sanft wiegende, weihnachtliche Takt des Kyrie und des Agnus Dei, perfekt und ohne die Gefahr von Pathos.

Mozarts »Vesperae«

Über die sechs Sätze, Psalmen aus dem Alten Testament und das Magnifikat aus dem Lukasevangelium der »Vesperae solennes de Confessore« muss man fast nichts mehr sagen, so präsent ist diese Komposition von 1789 allen, die Freude an klassischer, auch an sakraler Musik haben. Wenn man ein Werk nennen sollte, in dem sich all die zahllosen Vorzüge von Mozarts Musik bündeln, dann lägen die »Vesperae« ganz sicher weit vorn. Die meisten werden erstaunt sein, wie wenig man diesem Meisterwerk die schwierige persönliche Situation seines Schöpfers anmerkt. Mozart hatte ein eher gestörtes Verhältnis zum Auftraggeber, dem Erzbischof von Salzburg.

Der schwebende Klangzauber scheint fast nicht mehr von dieser Welt zu sein - und auch das brachten die Akteure unter Schäfers Leitung zum Ausdruck. Solisten, Chor und Instrumentalisten wurden dem strengen Fugencharakter des »Laudate Pueri« genau so gerecht wie dem schwebenden Klangzauber und der poetischen Kantabilität des »Laudate Dominum« - vielleicht das Schönste an diesem Meisterwerk und ein wichtiger Grund dafür, dass sich dessen Beliebtheit bis heute gesteigert hat.

Vor allem dieser Aufruf in lateinischer Sprache, das »Lobet den Herrn, alle Lande« wurde in dieser feierlichen »Bekenner-Vesper« mit dem berückenden Sopransolo ein echter »All-Time-Hit« - in Himmelthal besonders intensiv, weil man den Solisten in wenigen Metern Entfernung gegenübersaß.

Alles stimmt

Damit so berückende Musik so beeindruckend klingt, muss alles stimmen: das einfühlsame, klangschöne Orchester, die brillanten, aber nie zu dominanten Solisten und ein Chor, der mit seiner Prägnanz und seinem Vermögen, bruchlos viele Stufen der Dynamik zu durchschreiten bis ins vielstimmige Amen des »Dixit Dominus«, keine Wünsche offen ließ und inzwischen unter Schäfers konsequenter Stabführung sicher zu den Spitzenchören nicht nur im Landkreis zählt.

hlin