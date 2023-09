Die Stein­bruch­land­schaft Haag bei Mil­ten­berg ist am Sonn­tag als Geo­top des Jah­res 2023 aus­ge­zeich­net wor­den. In An­leh­nung an den bun­des­wei­ten Tag des Geo­tops zeich­net der Geo-Na­tur­park Berg­stra­ße-Oden­wald (Unes­co Glo­bal Geo­park) seit 2002 je­des Jahr das Geo­top des Jah­res aus.