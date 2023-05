Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stehende Ovationen für Viva Voce in Obernburger Stadthalle

Auftritt zum Jubiläum des Sängerbundes Eisenbach

Obernburg 02.05.2023 - 14:16 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit einer fetzigen Performance und hoher Musikalität halten die vier Sänger von Viva Voce das Publikum in Atem.

Nahezu voll besetzt war die Halle. Nicht nur Obernburger und Eisenbacher waren gekommen, was auf eine große Fangemeinde der quicklebendigen Formation deuten lässt. Bereits vor 25 Jahren war das Ensemble von ehemaligen Sängerknaben des Windsbacher Knabenchors aus Oberfranken. Einige Happen aus der Geschichte des Ensembles und aus dem Werdegang der vier Sänger bekamen die Gäste neben einer bunten Mischung aus eigenen Liedern und gecoverten Titeln der Rock- und Popszene zu hören. Das alles war höchst amüsant, in der stimmlichen Wiedergabe perfekt aufbereitet. Dabei wirken die Ex-Windsbacher, die immer wieder den Kontakt zum Publikum suchen, stets authentisch.

Mund-Schlagzeug

Völlig aus der Rolle gerieten die Gäste im Saal bei Andi Kuchs vokal erzeugtem Schlagzeugsolo. Hier gab es lang anhaltenden Applaus und Beifallspfiffe. Rufe wie »Wahnsinn!« oder »Total cool« waren zu hören. Die Spontanität und die Fähigkeit, aus in den Raum geworfenen Wortfragmenten ein Lied zu zaubern wurde am Samstagabend von den vier Barden unter Beweis gestellt. Aus »Obernburg«, »Römermuseum«, »Legosteinen« und »Mirabellenwasser« reimten sie gekonnt einen Text, untermalten ihn mit fetzigem Sound, eroberten damit die Sympathie der Menschen im Saal und aktivierten deren Lachmuskeln. Als besonderen Gag hatten sie ihre vier Ersatzleute als Puppen mitgebracht und stimmten einen entsprechenden Song mit ihnen als Handpuppen an. Hier bestach auch wie bei den übrigen Beiträgen die locker-leichte Choreografie, die nie einstudiert wirkte, aber dennoch perfekt war.

Bastian Hupfer, David Lukert, Heiko Benjes und Andi Kuch bereitete den Gästen einen tollen Abend, wofür sich einige beim Hinausgehen persönlich bedankten. Das war auch dem Sängerbund-Vorstandsmitglied Michael Marquart ein besonderes Anliegen. Er überreichte als Geschenk eine Flasche Eisenbacher Mirabellenwasser. Ganz authentisch, so wie sich der Abend gestaltet hatte.

Aufführungstermine der MisaTango mit Orchester sind Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr in der Aschaffenburger Christuskirche sowie am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr in der Eisenbacher Pfarrkirche.