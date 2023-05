Stattliche Männer und fürstliche Frauen

Wolfgang Kuhn (64) organisiert Gildetreffen der Nachtwächter, Türmer und Figuren in Miltenberg

Miltenberg 22.05.2023 - 14:55 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Klostertratsch-Frauen aus Heilsbronn. Von links nach rechts: Helga Röschinger, Karin Hanisch und Christine Diefenbacher aus Heilsbronn. Regionaler Nachtwächter Wolfgang Kuhn führte sein Horn vor. Die jüngste Gästeführerin Yvonne Bares, die mittelalterliche Heilerin Helga Weitzel und Christian M. Fasel zu Schwelm. Thomas der Türmer in voller Montur

Drei Tage lang hat Wolfgang Kuhn seinen Kolleginnen und Kollegen den bayerischen Untermain gezeigt. Neben der Regionaltagung und einem Besuch auf dem Kloster Engelberg stand am Samstagabend auch eine kleine Stadtführung auf dem Programm, unter die sich auch Einheimische und Touristen mischen konnten. Nach der Führung stellten die stattlichen Männer und fürstlichen Frauen wiederum sich und ihre Heimatregionen vor.

Große Namen, lange Gewänder

Die Nachtwächter, Türmer oder Kurfürstinnen, die aus ganz Deutschland und Österreich angereist kamen, trugen allesamt große Namen und lange, schwere Gewänder - oft sogar viele Stoffschichten übereinander. Die Figuren in ihren historischen Gewändern halten in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf eine langjährige Tradition aufrecht. Sie erzählen Einheimischen und Touristen urige Geschichten über Menschen und ihre Heimat. Jeder der insgesamt 23 Teilnehmer hatte etwas Schönes oder Interessantes über seine Figur oder über sein Städtchen zu sagen.

Signifikant war zum Beispiel der stattliche Christian Fasel aus Schwelm (NRW), der schon durch seine Größe auffiel. Der Zwei-Meter-Mann trug eine blaue, bis zur Wade reichende Uniform mit doppelreihig goldenen Knöpfen. Sein langer Bart und seine tiefe Stimme flößten Respekt ein. Er war der Einzige, der sich selbst verkörperte. Christian M. Fasel (61) ist Ehrenobernachtwächter zu Schwelm. Diese Stadt gehört zwar nicht zur Gilde Region Süd, dennoch hatte er einen triftigen Grund, zu diesem Treffen zu kommen.

Auf Spuren des Urururopas

Fasels Urururgroßvater war Nikolaus Fasel, der Gründer von Miltenberg-Nord. An ihn erinnert die Nikolaus-Fasel-Straße. Als er ein Bild vor dem Straßenschild machte und es per Whatsapp nach Hause nach Schwelm schickte, bekam er von dort die Order: »Schraub ab, nimm mit!« Aber das hätte seinem Berufsbild des Nachtwächters, der früher für Zucht und Ordnung sorgte, so gar nicht entsprochen. Schwelm reiste am Sonntag wieder ab, das Straßenschild und Miltenberg-Nord bleiben ihm nur als Foto, aber gut in Erinnerung.

Auffallend war auch das Frauen-Trio Helga Roschinger (68), Christine Diefenbacher (64) und Karin Hanisch (60), alle aus Heilsbronn bei Ansbach. Roschinger ist die Postwirtin und Magd aus Heilsbronn und Bonnhof, Diefenbacher die Nachtwächterin Peregrina von Frauental und Hanisch ist die Kurfürstin Anna von Sachsen. Zusammen halten sie den bekannten Klostertratsch zu Heilsbronn aus dem 15. Jahrhundert ab. Sie erzählen unter anderem vom mittelalterlichen Klosterleben, von Kirchen und Kapellen oder über die Hohenzollern damals.

Wie aus der Zeit gefallen

Ein weiterer toller Geselle war der 73-jährige Werner Hemmerle. Er hatte die weiteste Anreise. Er kam aus Bludenz in Österreich. Hemmerle ist ebenfalls ein stattlicher Mann, der mit seinem schwarzen schweren Gewand und seinem Bart aus der Zeit gefallen scheint. Er ist Nachtwächter mit Leib und Seele in seiner Heimatstadt, in der übrigens die bekannte Schokoladenfabrik Milka produziert. Als er nach Miltenberg reiste und Kennzeichen mit MIL-KA erblickte, sei er sofort entzückt gewesen, wie er berichtete. Er habe sich in Miltenberg sofort sehr wohl gefühlt.

Der eine oder andere kannte schon Siggi Fuchs (75). Er ist Nachtwächter in Sommerhausen, wo das berühmte Torturmtheater zuhause ist. Fuchs hat bei seiner Vorstellung erzählt, dass aus Sommerhausen der erste Deutsche Einwanderer auf dem amerikanischen Kontinent kam. Sein Name war Franz Daniel Pastorius, der nach seiner Ankunft 1683 die Siedlung Germantown gegründet hat, die erste deutsche Ansiedlung in Nordamerika.

Die jüngste Gästeführerin in der Gilde war Yvonne Bares aus Gemünden im Hunsrück. Sie ist erst 15 Jahre alt und hat wohl das Stadtführer-Gen ihres Vaters Stefan Bares geerbt. Souverän unterrichtete sie über ihre Heimatstadt. Besonders amüsant. Sie erzählte im Pfälzer Dialekt.

Mit dem Türmer in die Keller

Ein weiterer, markanter Knabe war der Türmer Thomas Baier (53). Er wurde bei der Regionaltagung im Sitzungssaal des Miltenberger Rathauses zum neuen Regionalsprecher erkoren. Er lebt die Rolle des derzeit letzten Türmers der Lucas-Cranach-Stadt Kronach. Er führt durch dunkle Ecken und tiefe Keller und berichtet, welche Aufgaben er früher hatte, wie etwa die Uhrzeit ansagen, die Stadttore schließen oder auf die Felder aufpassen.

Wolfgang Kuhn sprach von einem schönen und erlebnisreichen Wochenende. Seine Kolleginnen und Kollegen seien von seiner Heimatstadt Miltenberg schwer begeistert gewesen. Kuhn selbst führt selbst Stadtführungen seit 2014 und Nachtwächterführungen seit 2018. Für seine schöne Montur inklusive aller Requisiten zeigt er sich selbst verantwortlich. Er hat das »Erbe« des mittlerweile verstorbenen Günther Hebeisen übernommen, der sich 2017 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte.

Anja Keilbach

Hintergrund: Nachtwächter Im "Zedler", dem wichtigsten deutschsprachigen Lexikon des 18. Jahrhunderts, steht folgende Definition geschrieben: "Nacht-Wächter, Vigil, Vigiles und Excubiores nocturni sind gewisse darzu bestellte und verpflichtete Personen, des Nachts über so wohl auf denen Gassen und Strassen herum zu gehen und Achtung zu geben, daß so wohl Feuer und Licht gebührend verwahret, als auch aller unnützer Lermen, Unfug, Diebereyen vermieden werde, als auch die Stunden auszurufen, oder sonst durch ein gewisses Zeichen anzugeben." Nachtwächter und Türmer sind seit dem frühen Mittelalter in deutschen Städten und Orten unterwegs, um die Bürger und Bewohner vor den Gefahren und Unheilen der Nacht zu bewahren. Die Menschen begegneten den Diensten dieser meist männlichen Wächter mit großem Dank. Sobald eine Stadt durch eine hohe Mauer und die dazugehörigen Tore befestigt war, wurde der Ruf nach zusätzlichem Schutz in der Nacht laut. So entstand der Beruf des Nachtwächters und Türmers, der mitunter gefährlich werden konnte. Nicht selten haben die Nachtwächter unter Einsatz ihres Lebens die Stadt bewacht. Die Aufgaben waren vielseitig und unterschiedlich. So sorgten sie bei ihren Rundfängen für Ruhe und Ordnung oder überwachten die Sperrstunde in den Schänken. anke