"Startchance kita.digital" Kampagne erfolgreich absolviert

Kindern im Kreis Miltenberg Start in digitale Welt ermöglichen

Miltenberg 01.08.2023 - 17:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Eintritt in eine Kita hätten die allermeisten Kinder bereits Erfahrungen mit digitalen Medien, so die Kreisbehörde. Sie hätten den Anspruch, dass ihre Kinderrechte auf Zugang, Bildung und Schutz in der digitalen Welt erfüllt werden. »Startchance kita.digital« sei als Kernelement der Digitalisierungsstrategie für die bayerischen Kitas zu verstehen und aktuell bis 2026 geplant. Sie richte sich an alle bayerischen Kinderkrippen, Kindergärten und Horte sowie Häuser für Kinder ohne und mit digitalen Vorkenntnissen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Digitale Bildung erproben

Die Kampagnenkurse wurden durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und das Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz gemeinsam mit dem JFF - Institut für Medienpädagogik geplant und gestaltet. Vor Ort übernehmen kita.digital-Coaches, Landkreise und kreisfreie Städte die Organisation.

Als Ziel nennt das Landratsamt Miltenberg neben der Qualifizierung des pädagogischen Personals auch, die Wichtigkeit der digitalen Bildung zu verdeutlichen, vielfältige Möglichkeiten der digitalen Foto-, Audio- und Filmarbeit kennenzulernen und gemeinsam mit den Kindern zu erproben.

Neun Kindertageseinrichtungen aus dem Landkreis haben sich in den vergangenen zehn Monaten intensiv mit digitaler Bildung und Medien beschäftigt. Im Rahmen der Kampagne nahmen sie an drei Fortbildungstagen, zwei Coachings und zwei Netzwerktreffen teil. In dieser Zeit wurden sie von einem kita.digital-Coach begleitet. Die Träger der Kindertageseinrichtungen hatten zuvor die technischen Voraussetzungen - etwa durch die Anschaffung von Tablets - erfüllt und den notwendigen Rahmen für eine Teilnahme ihrer Einrichtungen geschaffen.

Kreative Möglichkeiten nutzen

Die Kampagne habe den Beschäftigten in den Kitas vielseitiges Wissen vermittelt, um mit den Kindern digitale Bildungsaktivitäten kreativ, reflektiert und sicher gestalten zu können. Die digitale Bildungsarbeit sei auch für Eltern sichtbar gemacht worden. Neben Praxisaufgaben wurde auch Teamarbeit, Motivation und Aufklärung betrieben.

Die Kinder hätten durch die Kampagne die Chance, so das Landratsamt in seiner Mitteilung, digitale Medien zum kreativen Gestalten und Lernen aktiv kennenzulernen und Medien nicht als Konsummittel, sondern als Werkzeug - etwa durch das Erstellen eines Hör-Memories oder einen selbstgedrehten Märchenfilm - zu erleben. Sie setzten sich generell mit Medien, der Bedeutung des Rechtes am eigenen Bild und deren Risiken auseinander und lernen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Der Kampagnenkurs Startchance kita.digital wird auch 2023/2024 weitergeführt. Bis 2026 soll es jeder bayerischen Kindertageseinrichtung ermöglicht werden, teilzunehmen.

Originaltext Landratsamt Miltenberg