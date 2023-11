Vorsitzende der Sozialgenossenschaft »Digital Vital« wirbt für App als Werkzeug

Nicole Pfeffer

Erlenbach a.Main 05.11.2023 - 18:16 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Unterstützt vom Pflegeroboter »Pepper« in der Caritas-Tagesstätte Erlenbach zeigt Nicole Pfeffer die App von »Digital Vital« auf ihrem Smartphone. Foto: Ruth Weitz

Die Plattform »Digital Vital«, vorangetrieben von der Caritas Sozialstation St. Johannes in Erlenbach, soll diese Vernetzung im Kreis Miltenberg vorantreiben und beschleunigen. Die jetzt offiziell bestätigte Vorsitzende Nicole Pfeffer erklärt, warum sie sich dafür ehrenamtlich engagiert und wie sie das Projekt voranbringen will.

Frau Pfeffer, was sind Ihre Beweggründe, sich für diese Aufgabe im Ehrenamt zu engagieren?

Hier geht es darum, das Miteinander in unserer Gesellschaft menschenfreundlich, zukunftsorientiert und innovativ zu denken und zu gestalten. Da ist aktives Tun gefragt.

Wie wurden Sie auf »Digital vital« aufmerksam?

Ich war bereits bei der Gründungsveranstaltung im März vergangenen Jahres dabei. Die Mitwirkenden sind alle Personen, denen unsere Region am Herzen liegt und an das Übermorgen denken. Das hat mich begeistert.

Sie hatten als Landtagskandidatin der FDP kandidiert. Die FDP ist nicht gerade für herausragende Aktivität in der Sozialpolitik bekannt, sondern eher als Wirtschaftspartei.

Das ist noch immer ein Trugschluss über die FDP, der leider fest verankert ist.

Was haben Sie sich als Allererstes vorgenommen?

Um das Projekt zum Erfolg zu führen, müssen wir mehrdimensional denken und handeln: Einerseits die Bekanntheit der Sozialgenossenschaft und ihrer neuen digitalen Plattform bei den Menschen steigern und dadurch auch für Akzeptanz und Aktivität in der App zu werben. Zweitens: Externe zu Beteiligten zu machen und ein starkes Netzwerk an Angeboten und Dienstleistungen aufzubauen. Und drittens: Heute schon an das Morgen denken und damit die Entwicklung für ein sich stetig kontinuierlich entwickelndes und attraktives Angebot zu sorgen. Am 6. November, 18 Uhr findet beispielsweise eine Veranstaltung zum Thema »Wie wollen wir in Zukunft leben, ist das Quartier die Lösung?« im Foyer der Frankenhalle statt. Hier soll ein Anstoß gegeben werden, den ländlichen Raum für Jung und Alt attraktiv zu gestalten.

Sie setzten sich schon seit langem für Regionalität und das Handwerk ein. Wo liegen die Schnittmengen?

Ich sehe den Untermain noch immer mit Potenzial zur Top-Drei-Region in Bayern. Dazu müssen wir Lebensqualität erhalten, weiter ausbauen und das Miteinander stärken. Alles wird vor Ort aufgebaut. Das Handwerk ist ein Anker bei den Menschen als Arbeitsheimat, als Partner der Vereine und Institutionen sowie bei örtlichen Initiativen und als Dienstleister, da wo es gebraucht wird.

Die App wurde intensiv vorbereitet und in den Kommunen vorgestellt. Wie bewerten Sie die weitere Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Städten?

Als sehr wichtig und konkret. Kommunen werden doch an vielen Stellen dafür gescholten, dass sie noch immer nicht so digital sind wie alle danach rufen und es erwarten. Doch zu oft ist mit Digitalisierung ein Pseudowort platziert. Mit unserer App geben wir den Kommunen ein konkretes Tool an die Hand, das sie auf dem Weg zur digitalen Kommune unterstützt.

Welche Aufgabe haben die Mitglieder des Aufsichtsrats?

Sie sind Ratgeber, Multiplikatoren, Unterstützer, Kritiker und Prüfer - sie sind für mich und unser Team die stärkende Säule für das gemeinsame Ziel.

Gerade Senioren sind nicht unbedingt internetaffin. Wie wollen Sie diese Bevölkerungsgruppe erreichen?

Die Hemmschwelle in den Begegnungen und Berührungen mit unserem Angebot gering zu halten. Generationsübergreifend Schnittstellen schaffen, die die Angst und fehlende Affinität erst gar nicht aufkommen lassen. Und für erste Erfolgsmomente sorgen, die dann eine eigene Nutzung leichter machen.

RUTH WEITZ

Hintergrund: Sozialgenossenschaft Digital Vital Die Sozialgenossenschaft versteht sich als Zukunftsinitiative, die das Miteinander und Füreinander in der Region stärken will. Mithilfe einer digitalen Plattform in Form einer App sollen alle Menschen die Chance bekommen, schnell und einfach an relevante Themen aus Gesundheit und Sozialem, aber auch vielen weiteren Bereichen zu kommen und sich digital zu vernetzen und auszu?tauschen. Die Auftaktveranstaltung zur vollzogenen Gründung nach der Vorbereitungsphase fand am 19. September dieses Jahres statt. Als Vorsitzende wurde kürzlich die Marketingfachfrau Nicole Pfeffer aus Mömlingen gewählt, die eng mit Gerhard Schuhmacher, dem Vorsitzenden der Caritas-Sozialstation St. Johannes zusammenarbeitet. Notariell bestätigt wurde dies in der vergangenen Woche. Aufsichtsratsmitglieder: Alexander Wiegand, Erlenbach; Beatrice Brenner, Elsenfeld; Susanne König, Mömlingen; Jörg Barth, Erlenbach; Eberhard Kroth, Obernburg und Rainer Becker, Wuppertal. Ehrenvorsitzender ist Gerhard Schuhmacher, Erlenbach. () bKontakt unter: Digital-Vital - Sozial?genossenschaft, Barbarossastr. 5, 63906 Erlenbach am Main, Tel. 09372 1341315, E-Mail: info@digitalvital-mil.de