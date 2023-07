Stadtrat Wörth in Kürze

Wörth a.Main 20.07.2023 - 14:15 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Löschfahrzeug: Der Stadtrat hat den Auftrag für ein Tanklöschfahrzeugs Waldbrand vergeben, das im Auftrag des Landkreises Miltenberg beschafft wird. Fahrgestell und Aufbau liefert die Firma Schlingmann für 503.000 Euro; die Beladung kommt für 45.000 Euro von der Firma Mahr aus Würzburg. Der Kauf wird mit voraussichtlich 135.000 Euro vom Freistaat gefördert, die restlichen Kosten übernimmt der Landkreis.

Regionales Energiewerk: Einstimmig beschloss der Stadtrat, sich zunächst nicht direkt am geplanten Regionalen Energiewerk Untermain zu beteiligen. Die Gründung werde aber grundsätzlich befürwortet. Die Stadt sei durch ihre Beteiligungen an der EZV Energie- und Service GmbH indirekt an der City-Use und der Gasversorgung Unterfranken (Gasuf) beteiligt, die sich ihrerseits am Regionalen Energiewerk beteiligen wollen. Diese zwar geringe Beteiligung sah der Rat als vorerst ausreichend an. Außerdem wolle die EZV eigene Projekte in der Region realisieren.

Bauhof: Einstimmig und ohne weitere Beratung hat der Stadtrat das Konzept zur Neuausrichtung des Bauhof-Fuhrparks verabschiedet. Es war in der vorhergehenden Sitzung des Gremiums vorgestellt worden.

Bebauungsplan: Für den Bereich zwischen Bahnhofsgebäude und Güterhalle wird nach einstimmigem Beschluss ein Bebauungsplan erstellt. Das Gelände ist zum Teil bereits bebaut worden. Um weitere Vorhaben zu realisieren, empfahl das Landratsamt die Aufstellung eines Plans. Die Verfahrenskosten tragen die Bauherren.

hjf