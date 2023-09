Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtrat Stadtprozelten in Kürze

Stadtprozelten 22.09.2023

Tourismusbüro: Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) hob in seinem Bericht noch einmal die Bedeutung des Tourismusbüros nicht nur für Stadtprozelten, sondern auch für die ganze umliegende Region hervor. Seiner Meinung nach ist diese Stelle im Rathaus die einzige Möglichkeit, die Stadt touristisch weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Sie trage dazu bei, die Stadt bei Tourismusverbänden positiv zu präsentieren. Ein höheres Gästeaufkommen im letzten halben Jahr zeige, dass die Stadt diesbezüglich auf dem richtigen Weg sei. Die Internetseite des Tourismusbüros trage ebenfalls wesentlich dazu bei, damit sich Gäste bereits im Vorfeld über Kultur, Brauchtum, Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie über die örtliche Gastronomie informieren können.

Kindergarten: Seit Januar dieses Jahres können Eltern im Kindergarten Arche Noah eine Öffnungszeit ab 7.15 Uhr in Anspruch nehmen. Deshalb kann es vorkommen, dass die bisherige maximale tägliche Buchungszeit von acht Stunden überschritten wird. Dies machte eine Überarbeitung der Kindergartensatzung erforderlich. Der Neufassung stimmte der Rat einvernehmlich zu.

Haushalt: Im Haushaltsjahr 2022 kam es bei der Stadt Stadtprozelten zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von knapp 170.000 Euro. Die größten Haushaltsüberschreitungen waren Mehrausgaben bei der Umlegung des Baugebiets Ringstraße, die Umlage an den Abwasserzweckverband, Reparaturen an der Wasserversorgung sowie die Aufarbeitung von Schadholz im Forst. Der Rat genehmigte die überplanmäßigen Ausgaben einstimmig.

Wohnmobile und Tiny-House: Der Stadtrat hat einer Bauvoranfrage drei Wohnmobilstellplätze und ein Tiny House im Außenbereich des Hofthiergartens einvernehmlich zugestimmt. Für die Erschließung kann die vorhandene Infrastruktur genutzt werden. Letztendlich muss das Landratsamt Miltenberg entscheiden, ob eine Baugenehmigung erteilt wird.

