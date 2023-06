Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amorbacher Stadtrat gegen Leinenpflicht für Hunde

Antrag einer Frau abgelehnt, die gebissen wurde

Amorbach 16.06.2023 - 11:53 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In einer längeren Diskussion zeigten sich Befürworter und Gegner einer solchen Regelung. Mehrere Räte konnten verstehen, dass Menschen Angst vor Hunden haben, besonders vor freilaufenden. Allerdings - und da war man sich einig - seien die meisten Hundehalter vernünftig, die Zahl der Hundebisse sei gering: In den letzten drei Jahren waren nur zwei weitere Fälle gemeldet worden.

Laut Bürgermeister Peter Schmitt gibt die »Satzung zum Schutz vor Belästigungen und Störungen in kommunalen Einrichtungen«, gerade in sensiblen Bereichen - Grünanlagen, Parkanlagen, Toilettenanlagen, Spielplätze, Sporthallen, Sportanlagen, Schwimmbäder, Schulgelände, Verwaltungsgebäude, Friedhöfe, kommunale Grillplätze - eine Handhabe gegen uneinsichtige Hundehalter. Mehrfach wurde klargestellt, dass eine Hundepflicht kontrolliert werden müsste, was das Ordnungsamt aber nicht leisten könne.

Die wenigen uneinsichtigen Hundehalter erreiche man auch nicht durch einen Appell im Amtsblatt, war sich das Gremium einig, das habe schon bei der Bitte, Hinterlassenschaften von Hunden zu beseitigen, nichts bewirkt. Das Gremium lehnte die allgemeine Leinenpflicht ab, parallel aber soll die Verwaltung prüfen, ob eine solche Pflicht rechtlich überhaupt möglich wäre.

wiz