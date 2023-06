Stadtrat für Jugendtreff im alten Fußballer-Vereinsheim in Klingenberg

Stadtrat in Kürze

Wohnmobilstellplatz: Künftig wird der Wohnmobilstellplatz am Main in Klingenberg auch ganzjährig genutzt werden können. Am Dienstagabend fassten die Mitglieder des Stadtrats jeweils einstimmige Beschlüsse zur notwendigen Änderung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans mit entsprechendem Satzungsbeschluss. Stadtplaner Peter Matthiesen hat die Abwägungsvorschläge zur Anpassung im Rahmen des Verfahrens vorgestellt, die von den Trägern öffentlicher Belange im Parallelverfahren eingebracht worden waren. Im Zeitfenster der öffentlichen Auslegung waren keine Einwendungen eingegangen. Es waren redaktionelle Ergänzungen und Änderungen, die von den Trägern öffentlicher Belange eingebracht worden waren. Den Verantwortlichen des Wasserwirtschaftsamts ist es wichtig, dass der Stellplatz ausschließlich von Wohnmobilen genutzt werden darf. Fahrzeuge mit Anhängern sind nicht erlaubt, auch wenn es sich um Wohnmobile mit Anhängern handelt, wie Matthiesen auf Nachfrage erklärte. Grund für diese Bedingung ist, dass die Wohnmobile den Stellplatz schnell verlassen können, wenn Hochwasser droht. Da Anhänger nicht mit einem eigenen Motor ausgestattet sind, ist ein längerfristiges Parken auf dem Wohnmobilstellplatz laut Matthiesen nicht erlaubt. Wie der Rathauschef mitteilte, wird die Satzung im nächsten Amtsblatt veröffentlicht.eine

Baumkataster: Keine Zustimmung erhielt die Verwaltung für die Kostenmehrung bei der Weiterführung eines Baumkastasters. Im Budget waren 75.000 Euro veranschlagt worden, das mittlerweile erschöpft ist. Die Mehrheit des Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss hatte in seiner letzten Sitzung empfohlen, den Betrag auf 50.000 Euro aufzustocken. Nur zwei Ratsmitglieder plus Bürgermeister konnten sich dafür erwärmen.

Zuschuss für Werbering: Bei fünf Gegenstimmen beschloss die Mehrheit des Stadtrats, dem Werbering jährlich maximal 6.000 Euro als Defizitausgleich für die Ausrichtung der Marktsonntage zur Verfügung zu stellen. Die Organisation und Finanzierung für die Reparatur und Neuanschaffung der Hütten wird von der Stadt übernommen.

Straßenreparatur am Leisbaum: Ursprünglich mit 20.000 Euro angesetzt, haben sich die Kosten für die Reparatur der Straße am Leisbaum verdoppelt, weil sich der Aufwand während der Arbeiten als deutlich höher herausstellte. Das veranlasste Dirk Wetzka (FW Trennfurt) zu der kritischen Anmerkung, dass der Stadtrat nicht zeitnah über die Kostenmehrung informiert wurde, um einen Beschluss zu fassen. Clemens Kiefer von der Bauverwaltung stellte klar, dass innerhalb von anderthalb Wochen die Arbeiten abgeschlossen wurden. Hintergrund war, dass die Müllabfuhr sich geweigert hatte, wegen der Straßenabsenkung noch in den Leisbaum zu fahren. Eine Entscheidung über die Kostenmehrung in der nächsten Stadtratssitzung hätte zu einer deutlichen Zeitverzögerung geführt.

Industriegebiet in Röllfeld: Da die Festsetzungen zum B-Plan des Industriegebiets II in Röllfeld mit privaten Grünstreifen durch Ausnahmeregelung nicht eingehalten wurden, hatte das Landratsamt angeregt, den B-Plan entsprechend zu ändern. Unberührt bleibt davon die öffentliche Grünfläche auf einer Breite von zehn Metern. Harald Fischmann (Grüne) sprach sich dagegen aus, weil seiner Meinung nach die ökologischen Ausgleichsflächen fehlen. Insgesamt fand der Beschlussvorschlag drei Gegenstimmen. Der weitere Schritt ist die öffentliche Auslegung des geänderten B-Plans.

Straßensanierungen: Bürgermeister Ralf Reichwein gab bekannt, dass im Frühherbst die Sanierung des Kreisels am Bahnübergang vom staatlichen Bauamt vorgesehen ist. Relativ zeitgleich soll laut Rathauschef auch der Abschnitt zwischen Trennfurt und Wörth auf der Bundesstraße 469 erneuert werden sowie der Abschnitt ab dem sogenannten Wiegand-Kreisel zur Auffahrt B 469. Somit entfalle die Möglichkeit der Auffahrt in Richtung Aschaffenburg und der Verkehr müsse durch Wörth geleitet werden.

Haltepunkt Tour der Hoffnung: Am 29. Juli wird in Klingenberg ein Haltepunkt für die Tour der Hoffnung eingerichtet, die von der Uniklinik Gießen bis zur Uniklinik Würzburg führt. Während der Tour fahren die Teilnehmenden auf ihren Fahrrädern durch verschiedene Regionen Deutschlands und sammeln an den Haltepunkten Spenden für krebskranke Kinder und Jugendliche.