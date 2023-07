Stadtplanung: Klingenbergs »Südliche Innenstadt« nimmt Formen an

Im Klingenberger Stadtrat wurden am Dienstag weitere Themen besprochen.

Neubau eines Einfamilienhauses in der Rosenbergstraße: Lebhaft diskutiert wurde der Antrag auf einen Neubau eines Einfamilienhauses in der Rosenbergstraße 9 im Stadtteil Röllfeld. Franz Josef Weber (SPD) monierte, der Gehweg vor dem betreffenden Grundstück sei lediglich 40 Zentimeter breit. Er regte an, die Verwaltung solle vor Baubeginn noch einmal mit den Grundstückseigentümern sprechen, um eine Lösung zu suchen. Er habe Bedenken, dass eine Verbreiterung des Gehwegs nicht mehr möglich sei, wenn das Gebäude erst mal steht. Michael Zengel (Neue Mitte Klingenberg) schloss sich dieser Meinung an. Es sei im öffentlichen Interesse, dass dort ein ausreichend breiter Gehweg entsteht. Der Punkt wurde anschließend einstimmig von der Tagesordnung genommen. Die Verwaltung wird das Gespräch mit den Eigentümern suchen, bevor in der nächsten Sitzung über das Bauvorhaben abgestimmt wird. mwz