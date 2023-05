Stadtbibliothek Erlenbach und Hermann-Staudinger-Gymnasium besiegeln Kooperation

Feierstunde: Vertrag zwischen Landkreis, Schule und Kommune unterzeichnet

Erlenbach a.Main 10.05.2023 - 11:32 Uhr 1 Min.

Christine Büttner als Schulleiterin des Erlenbacher Hermann-Staudinger-Gymnasiums (HSG) und Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger unterzeichneten am Montag einen Vertrag zur künftigen, verstärkten Zusammenarbeit von Stadt- und Schulbibliothek. Ebenfalls bei der Feierstunde mit anwesend (hintere Reihe, von links): Markus Füller als ehemaliger und Nikolaus Volland als aktueller Leiter der HSG-Bibliothek, beide auch Lehrkräfte am HSG, die Leiterin der Stadtbibliothek, Christine Fröhlich sowie Caroline Gebler vom Referat Wirtschaft, Kultur und Tourismus der Stadt Erlenbach.

Die Stadtbibliothek wird von der Stadt Erlenbach betrieben, für das HSG ist der Landkreis Miltenberg zuständig. Dementsprechend wurde der Vertrag von Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger, der Leiterin des HSG, Christine Büttner, und Landrat Jens Marco Scherf unterzeichnet. Letztgenannter war beim Ortstermin am Montag verhindert und wird seine Unterschrift nachholen. Unterzeichnet wurde vom Landrat bereits ein vorheriger Entwurf. Vor Ort dabei waren am Montag auch die Leiterin der Stadtbibliothek, Christine Fröhlich, Caroline Gebler vom Referat Wirtschaft, Kultur und Tourismus der Stadt Erlenbach, Nikolaus Volland, Leiter der Bibliothek des HSG und Markus Füller als sein Vorgänger. Füller und Volland sind beide Lehrkräfte an der Schule. Sowohl Berninger für die Stadt und Stadtbibliothek als auch Volland im Namen der Bildungsstätte lobten die Zusammenarbeit bei den Vorbereitungen zur Unterzeichnung.

Es wurde deutlich: Alle blicken optimistisch nach vorne, freuen sich über die künftige Kooperation. Wie die Beteiligten mitteilten, profitieren auch alle Mitglieder der Stadtbibliothek vom Zusammenschluss: Diese dürften sich nun in Zukunft mit ihrem Mitgliedsausweis auch Medien aus dem Bestand der Bibliothek des HSG ausleihen. Wie die Vertreter der Unterzeichnerparteien erklärten, arbeiten die beiden Bibliotheken schon seit Jahren eng zusammen.

Die gemeinsam erarbeiteten und organisierten Formate der Leseförderung und der Vermittlung wisschenschaftlicher Arbeitsweisen wollen beiden Institutionen pflegen, differenzieren und intensivieren, heißt es in der Präambel des Vertrages. Als Beispiele dazu sind aufgeführt: Bibliotheksbesuche, Referate-Coach, Staudinger-Foren in der Bibliothek und am HSG, Veranstaltung des W-Slams, Einführung in die Arbeit mit Datenbanken und Online-Katalogen. Weiter regelt der Vertrag unter anderem Eckpunkte zur Medien- und Sachausstattung und die Tatsache, dass beispielsweise der Medienbestand der Schule mit Blockbeständen aus der Stadtbibliothek über bestimmte Zeiträume verstärkt werden könne.

Bedeutend: Mittels des nun geschlossenen Vertrags wird die Schulbibliothek des HSG der Stadtbibliothek als Zweigstelle mit Sonderstatus angegliedert. Standort der Schulbibliothek ist und bleibt das HSG. Für Investitionen in die »Zweigstelle Schulbibliothek« werden von der Stadt Erlenbach zweckgebundene Fördermittel beantragt, die vom Landkreis an die Stadt gehen. Dazu werde aber der Etat der Stadtbibliothek Erlenbach nicht um den gewährten Zuschuss gekürzt, was ebenfalls im Vertrag vereinbart ist.

Die Kooperation trat mit der Unterzeichnung am Montag direkt in Kraft und gilt zunächst für fünf Jahre.

