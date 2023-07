Stadt Miltenberg macht Rückzieher bei Flüchtingsunterkunft

Ei­ne Mehr­heit des Stadt­rats Mil­ten­berg hat am Mitt­woch die Zu­stim­mung zur ge­plan­ten Not­un­ter­kunft für Flücht­lin­ge wi­der­ru­fen. In ei­ner al­ten La­ger­hal­le an der Brei­ten­die­ler Stra­ße in Stadt­teil West will der Land­kreis nach Um­bau bis zu 110 Flücht­lin­ge un­ter­brin­gen. Der Bau­aus­schuss hat­te vor zwei Wo­chen der not­wen­di­gen Nut­zungs­än­de­rung zu­ge­stimmt und viel Kri­tik von An­woh­nern im Stadt­teil West aber auch von Bür­gern der Kern­stadt auf sich ge­zo­gen.