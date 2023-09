Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadt baut neuen Spielplatz in Obernburg

Freizeit: Eröffnung unterhalb der Schule im Oktober geplant - Kosten: 125.000 Euro

Obernburg 08.09.2023 - 11:44 Uhr < 1 Min.

Ein neuer Spielplatz entsteht derzeit unterhalb der Johannes-Obernburger-Schule in Obernburg. Mitte Oktober soll er eröffnet werden.

Dort beginnen zum Jahreswechsel die Bauarbeiten für einen neuen Kindergarten. Deshalb wurden Ersatzflächen gesucht. Von drei möglichen Flächen entschied sich der Bauausschuss für die Fläche unterhalb der Schule. Der Platz liegt günstig und ist für Kinder aus den Wohngebieten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus gut zu erreichen.

Außerdem gibt es sanitäre Anlagen und Toiletten in der Schule. Rektor und Lehrer der Schule waren in die Entscheidung eingebunden und haben bei der Planung und Gestaltung des Platzes mitgewirkt. In den Pausen kann der neue Spielplatz von den Schulkindern genutzt werden.

Der Bauhof unterstützte den Bau des Spielplatzes. Die Firma Kompan aus Flensburg lieferte die Spielgeräte, von denen bereits einige aufgestellt sind. Der Erdaushub wird vor Ort für das Anlegen einer Blühwiese verwendet, wofür es vom Blühpakt Bayern eine Förderung von 5000 Euro gibt. Der Spielplatz wird in den nächsten Tagen eingesät und muss noch gesperrt bleiben, bis das Gras angewachsen ist. Die Baukosten für den Spielplatz betragen 125.000 Euro. Mitte Oktober soll der Spielplatz eröffnet werden.

