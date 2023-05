Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lützelbach: Bürgermeister Uwe Olt übergibt Amt nach 18 Jahren an Tassilo Schindler

Festsitzung

Lützelbach 30.05.2023 - 12:06 Uhr 1 Min.

Edwin Wießmann (links), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, verpflichtet per Handschlag den neuen Bürgermeister Tassilo Schindler auf gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Edwin Wießmann, sprach vom Ende einer Ära. Er erinnerte an die wichtigsten Stationen der 18-jährigen Amtszeit von Olt. Dessen Wunsch nach einer möglichst kurzen Rede wollte er aber nicht erfüllen, denn "drei Amtsperioden oder 18 Jahre Bürgermeister kann man nicht so einfach mit drei Worten und einer Entlassungsurkunde abschließen". Konkret nannte er die wichtigsten Verdienste Olts. Dieser habe die finanziellen Herausforderungen gemeistert, den Gemeindehaushalt stabil gehalten, in allen Ortsteilen die Dorfentwicklung und Kinderbetreuung vorangetrieben, viel für die Infrastruktur getan und die Verwaltungsstrukturen weiterentwickelt.

In weiteren Redebeiträgen nutzten unter anderem Landrat Frank Matiaske, Vertreter des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, politische Mitstreiter der Gemeindevertretung, die Vertreter der Verwaltung, Vereine, Kirchen und Feuerwehren die Gelegenheit, um sich von Olt zu verabschieden. Von den Besuchern gab es stehenden Applaus.

Olt gratulierte Schindler zum Wahlerfolg. Er sei überzeugt, dass dieser alle Voraussetzungen mitbringe, um die Anforderungen an das Amt zu erfüllen. Er sicherte ihm Unterstützung zu, sollte diese gewünscht werden. Mit einer seiner letzten Amtshandlungen überreichte er dem neuen Bürgermeister die Ernennungsurkunde. Von Schindler erhielt er dann in dessen Funktion als erster Beigeordneter die Entlassungsurkunde.

Der neue Bürgermeister erinnerte in seiner Rede daran, dass er vor über 20 Jahren zusammen mit Olt zum ersten Mal in die Gemeindevertretung gewählt worden war. In den politischen Gremien werde "keine Parteipolitik, sondern reine Sachpolitik betrieben". "Lasst uns gemeinsam Lützelbach weiter voranbringen! Ich bin dazu gerne ihr neuer Bürgermeister!", sagte er zum Abschluss.

Die Veranstaltung wurde vom Chor der evangelischen Kirchengemeinde Seckmauern und der Brasso Con Toni musikalisch gestaltet. Beim anschließenden Empfang spielte der Musikzug der Feuerwehr Lützel-Wiebelsbach.

Zur Person: Tassilo Schindler Tassilo Schindler ist 47 Jahre alt und arbeitete vor seiner Wahl als Oberstudienrat am Gymnasium Michelstadt. Er wohnt seit seiner Geburt in Lützel-Wiebelsbach und ist seit 2009 mit seiner Frau Lindsay verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Seit 2011 ist er Mitglied des Kreistags, seit einem Jahr stellvertretender Kreistagsvorsitzender. Bei der Direktwahl des Bürgermeisters für den Zeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2029, bei der er als einziger Bewerber angetreten war, erreichte Schindler 93,7 Prozent der Stimmen.