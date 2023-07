Wie eine Elternbegleiterin in Leidersbach arbeitet

Das Projekt "Und los - ElternChanceN in Leidersbach" läuft seit Oktober 2022 und gehört zum Europäischen Sozialfonds Plus (ESF-Plus) Programm "Elternchancen - mit Elternbegleitung Familien stärken" und wird durch diesen sowie den Bund und die Gemeinde finanziert. Insgesamt sechs Jahre bis 31. Mai 2028 läuft das Programm und besteht aus zwei jeweils dreijährigen Förderphasen. Leidersbach ist einer von 67 ausgewählten Standorten deutschlandweit.

Das Angebot des ESF-Plus-Programms "Elternchancen" richtet sich an Familien in besonderen Lebenslagen, etwa mit kleinem Einkommen, Migrations- oder Fluchthintergrund, an Bildungsbenachteiligte und Alleinerziehende. Gleichzeitig wird der Fokus auf Kinder im Grundschulalter gesetzt. Ziel ist die bessere Vernetzung und Etablierung von Elternbegleitung vor Ort. Um Familien in besonderen Lebenslagen zu unterstützen, sollen im Netzwerk, passgenaue und bedarfsorientierte niedrigschwellige Bildungsangebote entwickelt und umgesetzt werden.

So konnten Koordinatorin Rebecca Lang und die drei Elternbegleiterinnen Angelika Zobel, Kerstin Franz und Caroline Lenk bereits ein breites Spektrum an Angeboten aufstellen. Neben Beratungsangeboten zu Hause und im Büro, gibt es die offene Sprechstunden, Hilfe bei Haushalt, Finanzen, Wohnungsthemen, im Beruf und im Alltag, Einzelcoachings für Klein und Groß, Trauerbegleitung und verschiedene Elterntreffs wie zum Beispiel "Babbeln in anderen Umständen", "Stark in die Schule", "Superdad-Väterstammtisch".

Zudem finden im Sommer verschiedene während der "Open Air Tour" verschiedene Freizeitaktivitäten auf Spielplätzen statt. Dabei wird es auf dem Leidersbacher Heimatfest erstmals auch zwei Tage ein Familienprogramm geben. Derzeit im Aufbau befindet sich eine Kleidertauschkammer und ab dem neuen Schuljahr soll es noch das das Angebot "Leidersbach für Anfänger" für neue Einwohner geben. Internet: www.und-los-elternchancen.de. jel