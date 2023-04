Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Staatsminister überreicht in Kleinheubach Auszeichnungen an Chöre und Musikvereine

Markus Blume würdigt 100-jähriges Engagement

Kleinheubach 23.04.2023 - 16:18 Uhr 2 Min.

Staatsminister Markus Blume (vorne Mitte) verlieh gemeinsam mit dem Präsidenten des Bayerischen Musikrats Helmut Kaltenhauser (erster von links) vier Chören und drei Musikvereinen aus ganz Bayern die Zelter- und Pro Musica-Plaketten im Kleinheubacher Hofgartensaal. Foto: Jennifer Lässig

Darunter waren die Gesangsvereine »Sängerlust« Laudenbach und »Einigkeit« Neunkirchen sowie der Musikverein »Edelweiß« Sulzbach. Auch der Gesangsverein »Spessartwald« Krausenbach (Kreis Aschaffenburg) wurde geehrt. Insgesamt nahmen rund 120 Gäste am eineinhalbstündigen Feierakt vom Bayerischen Musikrat und dem Maintal Sängerbund teil.

Zu Beginn lobte Helmut Kaltenhauser, Präsident des Bayerischen Musikerrats, die »sehr wichtige und wertvolle Aufgabe« der Sänger und Musiker. Die Musik als solche sei wichtig für die Gesellschaft. Bei einem 100-jährigen Bestehen haben die Vereine laut Präsident schon einiges gut gemacht - sie hätten einen Weltkrieg und den gesellschaftlichen Wandel überstanden. Schließlich bat Kaltenhauser die Geehrten: »Bitte bleiben Sie bei Ihrer Leistung und Ihrem Engagement dabei.«

»Stütze der Gesellschaft«

Kleinheubachs Bürgermeister Thomas Münig bezeichnete das ehrenamtliche Engagement als »Würze und Stütze der Gesellschaft« und zollte den Chören und Musikvereinen »höchsten Respekt für die erfolgreiche Arbeit in Jahrzehnten«.

»Ohne Tenor kein Chor«, begann Staatsminister Markus Blume seine Festrede und münzte den Spruch um auf: »Ohne Franken keine Laienmusik«. Tatsächlich sei ein Bayern ohne Laienmusik undenkbar, bedeute diese doch eine gute Portion Lebensfreude. Gleichzeitig wirke die Laienmusik identitätsstiftend und fungiere als Wiege für den Nachwuchs. Weiter gratulierte Blume »Bayerns besten und auf jeden Fall durchhaltestärksten Vereinen«.

Im Anschluss überreichte der Staatsminister gemeinsam mit Helmut Kaltenhauser den Vertretern der einzelnen Chöre die Zelter-Plakette samt Urkunde sowie den Vertretern der Musikvereine die Pro-Musica Plakette samt Urkunde. Karin Rawe, Generalsekretärin des Bayerischen Musikerrates, versorgte die Anwesenden zudem mit Informationen zur Geschichte, den Aktivitäten und Besonderheiten der Jubilare.

Hermann Arnold, Präsident des Maintal-Sängerbundes, wünschte sich in seinen Dankesworten, dass die »Vokal- und Instrumentalmusik auch in Zukunft das Lokalleben in Gemeinden beeinflussen kann«.

Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Ensemble des Aschaffenburger Kirchenchores Maria Geburt mit seinem gefühlvollen, fein akzentuierten, mehrstimmigen Gesang. Zudem lieferte Antonia Platzdasch virtuoses und mitreißendes Mandolinenspiel.

Hintergrund: Zelter- und Pro Musica-Plaketten Die Zelter-, und Pro Musica-Plaketten verleiht der Bundespräsident jährlich an Laienmusikensembles, die sich in ihrer mindestens 100-jährigen Geschichte intensiv und erfolgreich der Chor- beziehungsweise der Instrumentalmusik widmen. Die Zelter-Plakette stiftete 1956 Bundespräsident Theodor Heuss als staatliche Auszeichnung für Chöre, die sich in ihrem langjährigen gesanglichen Wirken verdient gemacht haben. Benannt ist die Plakette nach dem Musiker, Komponisten, Dirigenten und Pionier der Laienchor-Bewegung Carl Friedrich Zelter. Bundespräsident Heinrich Lübke führte 1968 die Pro Musica-Plakette als Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren ein. Dieses Jahr überreichte der bayerische Staatsminister Markus Blume insgesamt vier Chören und drei Musikvereinen aus ganz Bayern die Zelter-, und Pro Musica-Plaketten samt Urkunden im Kleinheubacher Hofgartensaal. Neben Vereinen aus den Kreisen Miltenberg und Aschaffenburg erhielten der Gesangsverein Liederkranz Poppendorf (Forchheim), der Sängerbund Dachstadt (Forchheim) sowie der Männergesangsverein »Liederkranz« Laubenzedel-Büchelberg (Weißenburg-Gunzenhausen) die Zelter-Plakette. Über die Pro Musica-Plakette freuten sich nicht nur der Musikverein »Edelweiß« Sulzbach, sondern auch der Musikverein Irsee (Ostallgäu) und die Musikfreunde Geretshausen (Landsberg am Lech). (jel)