Spilger-Insolvenz, Brückenplanung und Biergarten Obb: Das beschäftigt den Kreis Miltenberg

Miltenberg Magazin "Milma" im Juni

Kreis Miltenberg 29.06.2023 - 16:18 Uhr < 1 Min.

Unsere Podcaster für die Juni Folge des Miltenberg Magazins "Milma".

Es geht um die Folgen der Insolvenz im Obernburger Möbelhaus Spilger für Kunden. Außerdem beleuchten die beiden die jüngsten Entwicklungen rund um Pläne für eine neue Mainbrücke bei Kleinwallstadt.

Als Gast der Sendung begrüßen die beiden Reporterin Miriam Schnurr. Sie begleitete in den vergangenen Wochen die Entstehung des neuen Obernburger Biergartens am Main und schildert ihre Eindrücke, was Besucher dort erwartet.

Am Ende werfen unsere Moderatoren erst einen Blick in die Vergangenheit: Julie Hofmann berichtet vom einmaligen Erlebnis, den historischen Kaufmannszug nach Eichenbühl begleiten zu dürfen. Dann geht es darum, was die Zukunft im Kreis bringt – nämlich zwei Bürgermeisterwahlen: Am Sonntag, 9. Juli, wählt Leidersbach. Und Anfang 2024 sucht Niedernberg einen Nachfolger für den scheidenden Amtsinhaber Jürgen Reinhard (CSU). Wer sich darum bewirbt? Das gibt's nachzuhören in der aktuellen Milma-Folge.

