Spielplatzaktion: Familieneinrichtungen vor Ort in Obernburg und Elsenfeld

Kommunale Jugendarbeit

Obernburg 11.08.2023 - 12:47 Uhr 1 Min.

Bei der Spielplatzaktionen am Dienstag in der Obernburger Maianlage konnten sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben, während sich die Mütter und Väter mit den Ansprechpartnern der Ämter und Institutionen austauschten und sich kennenlernten.

Spielend Hemmschwellen zu Ämtern abbauen: Das war das Motto der Spielplatzaktionen, zu denen Der Kreis diese Woche in Obernburg und Elsenfeld eingeladen hat. Auch eine Veranstaltung in Erlenbach sollte Teil der Kooperation sein, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand. Die für Mittwoch geplante Aktion auf dem dortigen Schiffsspielplatz fiel jedoch wegen starken Regens aus.

Während Kinder toben, lernen Eltern kommunale Jugendarbeit kennen

Am Dienstag machten die teilnehmenden Einrichtungen in der Obernburger Mainanlage halt, am Donnerstag dann im Elsenfelder Elsavapark. Vor Ort gab es Basteltische, verschiedene Spiele, einen Hüpf-Parcours und Riesenseifenblasen. In Obernburg war auch eine Hüpfburg aufgebaut. Beide Veranstaltungen stießen auf großes Interesse, zahlreiche Eltern kamen mit ihren Kindern. Während diese spielten, konnten sich Mütter und Väter mit Ansprechpartnern der kommunalen Jugendarbeit austauschen.

Ziel der Veranstaltung war es laut Anke Vieth vom Familienstützpunkt Nord, sich vor Ort kennenzulernen und Hemmschwellen abzubauen. Dem Jugendamt etwa hänge ein veraltetes Klischee an. Viele verbänden mit dem Amt immer noch das Bild der strengen Fürsorgerin. Heute sei das Jugendamt in seinen Aufgaben aber vielseitig und verstehe sich auch als Dienstleister. Teilnehmer der Kooperationsveranstaltung waren neben dem Familienstützpunkt auch Vertreter der Fachstelle für Familienangelegenheiten des Landratsamtes Miltenberg, des Koordinierenden Kinderschutzes, der Fachstelle für Suchtprävention, des Vereins Frauen für Frauen, der Stadtjugendpflege Obernburg und der Stadtbibliothek Erlenbach.

Familienstützpunkt ist erste Anlaufstelle für Eltern

Erste Anlaufstelle bei Fragen rund um das Thema Familie ist der Familienstützpunkt Nord in Erlenbach, telefonisch erreichbar unter 09372 7063805. Eltern wird dort entweder direkt weitergeholfen oder sie werden an andere Fachstellen weitervermittelt. Der Familienstützpunkt ist ein kostenfreies Angebot und steht allen Familien, die Rat und Unterstützung suchen, zur Verfügung. Zu den Themenfeldern, bei denen der Stützpunkt berät, gehören Schwangerschaft, Kindererziehung, Konflikte sowie Beratung zu Rechten und Ansprüchen gegenüber anderen Institutionen und Unterstützung bei Antragstellungen und Formularen.

Martin Roos