Spessartklang Hobbach feiert 60 Jahre Blasmusik

Musikverein bereichert seit 1963 kulturelles Leben im Ort - Jubiläumsfest mit Gastkapellen und Sternmarsch

Eschau 11.07.2023 - 15:00 Uhr 1 Min.

Fassanstich durch die Vorstände Gerhard Rüth und Gerhard Fersch

Jugend im Orchester integriert

Wegen der regionalen Bedeutung des Orchesters kamen Musikkapellen aus Großostheim, Roßbach, Wenschdorf-Monbrunn, Elsenfeld, Eichelsbach, Sommerau, Eschau, Mönchberg und Leidersbach zum Gratulieren und um mit feiner Blasmusik zu unterhalten. Die Jugend ist im Orchester integriert und der Verein ist einer der Pfeiler des kulturellen Lebens im Ort.

Drei Tage dauerte das Festprogramm, das mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Gerhard Rüth, dem offiziell ersten seit seiner Wahl, eröffnet wurde. In einem Sternmarsch zum Festplatz am Bahndamm trafen vier Gastkapellen zu Festbeginn musizierend auf dem Festplatz ein, wo sie gemeinsam mit dem dort bereits aufspielenden Musikverein Roßbach unter dem Dirigat von Norbert Langheine vom Musikverband Untermain in einem Gemeinschaftschor auftraten.

Am Samstagabend sorgte die Partyband Hesslar für Stimmung, am Sonntag unterhielten nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Waldemar Kilb Blaskapellen aus den Nachbargemeinden. Für die Kinder stand eine Hüpfburg parat, auf Wunsch wurden sie auch geschminkt. Außerdem wurden langjährige aktive und fördernde Vereinsmitglieder geehrt.

Vorsitzende Gerhard Rüth wies darauf hin, in Hobbach werde eigentlich seit über 100 Jahren Blasmusik gespielt, denn bereits 1921 fanden sich Musiker zusammen, um in der schweren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg aufzuspielen. Neben kirchlichen Anlässen spielte diese Musikvereinigung im gesamten Altlandkreis Obernburg. »Die Musiker rreichten zdie Spielorte u Fuß und hatten damit bereits vor dem eigentlichen Auftritt große Anstrengungen zu überwinden«, erklärte Rüth.

Vereinsgründung 1963

Nach Auflösung dieser Musikvereinigung kam es zur Gründung der »Hobbacher Musikgruppe«, die bis zum Beginn der Zweite Weltkriegs aktiv war. Nach zarten Anfängen in den 50er Jahren wurde im Januar 1963 im Gasthaus Spessarter Hof der jetzige Musikverein gegründet. Grund dafür war die Anschaffung von Musikinstrumenten für die Ausbildung einiger interessierter Jungmusiker. Ein besonderer Höhepunkt war 2021 die Verleihung der Pro-Musica-Plakette für 100-jährige musikalische Arbeit durch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier.

Hans-Jürgen Freichel