Spessarter kündigen Widerstand gegen Biosphärenreservat an

"Wehren Sie sich"

Altenbuch 28.03.2023 - 15:48 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gute Voraussetzungen bringt der Spessart mit seinem hohen Waldanteil für ein Biosphärenreservat mit.

Eingeladen hatte der Verein »Wir im Spessart«, eine Allianz von Einzelpersonen, Vereinen und Kommunen, die sich als Interessensvertretung für den Spessart und dessen Bevölkerung versteht. Dass der Informationsbedarf über die Pläne sehr hoch ist, belegt die Zahl von rund 550 Teilnehmern.

»Ergebnisoffener Dialog«

»Derzeit wird noch ein ergebnisoffener Dialog für eine Machbarkeitsstudie geführt, den wir sachlich und kritisch begleiten, wo wir uns konstruktiv einbringen«, stellte Peter Winter, Vorsitzende des Vereins, eingangs fest. Es müssten alle Seiten beleuchtet werden. Er distanzierte sich deutlich von Beiträgen in den sozialen Medien, in denen seine Organisation diskreditiert und Fehlinformationen verbreitet würden. Ziel der Veranstaltung sei, eine Person zu hören, die Erfahrungen mit und in einem Biosphärenreservat gemacht hat. Daher sei als Referent der ehemalige Bürgermeister von Geisa in Thüringen und heutige CDU-Landtagsabgeordnete Martin Henkel eingeladen worden.

Mit Nachteilen verbunden

Seit mehr als 30 Jahren bilden große Teile der Rhön in Thüringen, Bayern und Hessen ein länderübergreifendes Biosphärenreservat. In seinem Vortrag erläuterte Henkel, wie er als glühender Befürworter eines Reservats begann und jetzt die Empfehlung ausspricht: »Wehren Sie sich mit Händen und Füßen gegen die Ausweisung eines Reservats.«

Anfangs sei alles ›Friede, Freude, Eierkuchen‹ gewesen, bis die Bürokratie ausgeufert sei. Ein Biosphärenreservat sei verbunden mit vielen Nachteilen für die Menschen und Kommunen, den Forst, die Jagd, die Verkehrsinfrastruktur und Raumentwicklung.

Ein wichtiger Hebel sei dabei die notwendige Änderung der Landes- und Raumordnungsplanung, deren negative Folgen oft erst nach Jahrzehnten sichtbar würden. So habe die folgende Ausweisung als »unzerschnittener verkehrsarmer Raum« Folgen für Verkehrswege, Entwicklungsachsen, Ausweisung von Gewerbe- oder Wohngebieten, sogar für den Status als Grundzentrum für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, für Gesundheit und die Schulen gehabt. Durch die damit verbundenen Einschränkungen hätten sich die Gemeinden innerhalb des Schutzgebiets deutlich schlechter entwickelt als vergleichbare Gemeinden außerhalb. Die würden zwar mit dem Reservat werben, hätten daher Zuspruch und Wertschöpfung im touristischen Bereich, litten aber nicht unter den Einschränkungen.

Eine zusätzliche Bürokratie mit gut bezahlten Jobs werde geschaffen, die als Träger öffentlicher Belange bei allen Raumordnungsmaßnahmen ein Mitspracherecht habe. Als nachteilig habe sich ein Verlust an regionaler Wertschöpfungsmöglichkeit aus Land- und Forstwirtschaft, an Arbeitsplätzen und touristischer Nutzung der Kernzonen herausgestellt.

Eingriff in Rechte der Bürger

Besonders betroffen sei auch der Forst bei der Wegenutzung, durch Betretungs- und Nutzungseinschränkungen sowie die Mitsprache der Behörden, der Verwaltung des Areals und der Beiräte. Privatleute hätten Einschränkungen im Eigentum erfahren, etwa beim Wert ihrer Immobilien. Henkel bilanzierte, die Nachteile würden überwiegen: »Die Mär von der positiven Wirkung ist eindeutig widerlegt.«

Die Stimmung in der Halle traf Bürgermeister Andreas Amend auf den Punkt. Er monierte, es solle ohne grundlegende Beteiligung der Gemeinden ein Eingriff in die Flächen der Bürger erfolgen. Grundbuchgesicherte Holzrechte stünden zur Disposition und 521 Kleinwaldbesitzer sollten ohne ihr Einverständnis im Eigentumsrecht für ihre Flächen eingeschränkt werden. »Altenbuch wird diesen geplanten Eingriff ? nicht mitmachen«, rief er unter Beifall.

Eine knappe Stunde beantwortete Henkel Fragen über Kosten für die Steuerzahler, Jagdrecht in der Kernzone, Vorteile für die Bewohner, Transparenz der Entscheidungen, Mitsprache der Unesco, Windkraftanlagen, pädagogische Einrichtungen, Holzrechte und weitere Anliegen.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Spessart-Oberholzrecht Eine lokale Besonderheit im Spessartraum stellt das Spessart-Oberholzrecht dar. Es steht im Landkreis Miltenberg den Einwohnern der berechtigten Gemeinden von Altenbuch und Faulbach zu. Das Recht bedeutet, dass nach Abschluss der Holznutzung durch die beteiligten Forstbetriebe den Bewohnern die Hiebe innerhalb von drei Wochen zur Oberholznutzung freigegeben sind. Mit diesen vereinbarten "Spessartforstrechten", die in den Grundbüchern eingetragen sind, sind mehr als 90 Prozent der Staatswaldflächen im Spessart (mit Rechten belegt sind 38.000 Hektar der Gesamtfläche von 42.200 Hektar) belastet. Die entnommenen Holzmengen sind nicht exakt zu ermitteln, geschätzt werden 9.000 bis 15.000 Ster per Anno im gesamten Spessart. (hjf/Quelle: Rechtsgutachten von Seufert Rechtsanwälte München)