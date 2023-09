Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spendenlauf des TV Faulbach für die Wertheimer Tafel

Im gesamten Oktober Kilometer und Geld sammeln

Faulbach 29.09.2023 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Spendenaktion hat der Lauftreff des TV Faulbach organisiert. Ab diesem Sonntag können Läufer den gesamten Oktober hindurch für die Wertheimer Tafel Kilometer und Geld sammeln.

Nach dem Erfolg im Vorjahr, bei dem 8000 Euro fürs Kinderhospiz »Aktion Sternenzelt« in Marktheidenfeld zusammenkamen, habe der TV Faulbach beschlossen, den Spendenlauf in die dritte Runde zu schicken, erklärt Hauptorganisator Daniel Malkmus. Die Wertheimer Tafel benötigt ein Kühlfahrzeug, um Supermärkte und Händler anfahren zu können. »Dafür können sie gut die Spenden gebrauchen«, so Malkmus.

Die Spendenläufer können sich über die Webseite des TV Faulbach registrieren und ihre Laufergebnisse über Handy oder PC eingeben. Der Streckenmeldelink wird dem Teilnehmer nach der Registrierung zugeschickt. Die Ergebnisse werden wahlweise namentlich oder anonym veröffentlicht. Man kann auch Fahrradfahren, Nordic Walking oder einfach spazieren gehen, um als Teilnehmer mit dabei zu sein. Lauffreunde können auch beim Lauftreff mittwochs um 19 Uhr an der TV Halle in Faulbach mitlaufen.

Weitere Infos sowie die Registrierung unter https://www.tv-faulbach.de/hauptnavigation/news/mehr-kapazitaet-fuer-die-tafel-wertheim/

Günter Herberich