Spendenlauf der Döpfner-Schüler bringt 8000 Euro Spende für Erdbebenopfer

240 Starter legen insgesamt 2332 Kilometer zurück

21.03.2023 - 18:18 Uhr < 1 Min.

Start zum Spendenlauf der Großwallstädter Kardinal-Döpfner-Schule zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Insgesamt 240 Schüler erliefen 2332 Kilometer und somit einen Spendenbetrag von über 8000 Euro.

Insgesamt beteiligten sich 240 Erst- bis Zehntklässler an dem Lauf, für den sie sich im Vorfeld Spendenpaten und Sponsoren aus dem Familien-, Verwandten- und dem Freundeskreis gesucht hatten. Die Strecke verlief von der Schule auf dem Radweg zur Blauen Brücke. An jeder Kilometermarke war eine Station, an der das Kind auf der Laufkarte einen Stempel erhielt. Die 5. bis 10. Klassen starteten zwischen 8 und 10 Uhr., die Grundschüler von 10 bis 12 Uhr. Nach dem Lauf konnten sich die Schüler mit Kuchen stärken, der vom Elternbeirat gespendet wurde. Insgesamt erliefen die Schüler 2332 Kilometer. Die Spendensumme beträgt über 8000 Euro. Aus einem Kuchenverkauf kamen bereits 400 Euro zusammen, die ebenfalls gespendet wurde. Organisiert wurde die Aktion von Esma Aksac, Yagmuc Celik, Hesar Yildirim und Aysel Öz. Esma Aksac hat selbst Familie in der Türkei, die seit dem Erdbeben in Zelten lebt. »Wir sind super stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler«, freute sich am Ende des Tages auch Rektor Horst Kern.

ro/Martin Roos