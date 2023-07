Piloten der MFG Elsava und Gäste zeigen bei Modellflugtagen akrobatisches Können

Hintergrund: Modell-Flug-Gruppe Elsava

Die Modell-Flug-Gruppe (MFG) Elsava ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Elsenfeld (Amselweg 5) und als solcher Mitglied im Deutschen Modell-Flug-Verband (DMFV). Vorsitzender ist derzeit Hagen Wolleb (h.willeb@mfg-elsava.de), sein Stellvertreter Jonas Braun (j.braun@mfg-elsava.de). Der Flugplatz befindet sich circa ein Kilometer nach dem Ortsausgang des Elsenfelder Ortsteils Schippach in Richtung Streit rechts der Straße. Der Zugang zum Vereinsheim am Flugplatz wurde laut Internetseite des Vereins barrierefrei gestaltet. bam

Weitere Infos im Internet unter www.mfg-elsava.de