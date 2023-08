Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

SPD Kleinheubach hat gewählt

Vorstand bestätigt

Kleinheubach 17.08.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Der Kleinheubacher SPD-Ortsverein hat auf der Jahreshauptversammlung gewählt.

Vorsitzende bleibt demnach Monika Wolf-Pleßmann mit ihrem wiedergewählten Stellvertreter Thomas Münig. Kassier bleibe Sven Moder, Schriftführer Jan Krippner.

Beisitzer bleiben Dieter Derlet, Michael Fertig, Robert May (Laudenbach), Ute Schnellbach, Sascha Vanselow und Angelika Weber. Als Kassenprüfer wurden Vernon Dietrich und Jochen Vanselow bestätigt. Als Delegierte für den Kreisparteitag wurden Ute Schnellbach, Thomas Münig, Monika Wolf-Pleßmann und Jan Krippner gewählt. Ersatzdelegierte sind Kurt Schüßler, Sven Moder, Michael Fertig und Vernon Dietrich. Zum Unterbezirksparteitag wurden Ute Schnellbach und Sven Moder delegiert. Zu Ersatzdelegierten gewählt wurden Thomas Münig und Dieter Derlet.

Des Weiteren stellten Landtagskandidat Samuel Herrmann und Bezirkstagskandidatin Andrea Schreck bei der Jahreshauptversammlung ihr Wahlprogramm vor. Am Samstag, 30. September, kommen die Kandidierenden ab 10 Uhr zu einem Infostand am Penny-Markt in der Seehecke.

anna