SPD empfiehlt: Schüßler Stimme geben

Leidersbach wählt am 9. Juli Bürgermeister

Leidersbach 15.06.2023 - 09:00 Uhr < 1 Min.

SPD-Fraktionssprecher Jörg Frieß erklärte in einem Telefonat mit der Redaktion zudem, dass »erhebliche Differenzen« mit der UBL im Gemeinderat den Ausschlag gegeben hätten, sich gegen den UBL-Kandidaten Dennis Schäfer auszusprechen. »Die Wahl fiel auf Schüßler, weil wir der Meinung sind: Er hat in der Vergangenheit aktive Politik gemacht«, so Frieß gegenüber unserem Medienhaus. Im Amtsblatt heißt es: Die SPD »erwartet mit Schüßler Kontinuität, Transparenz und eine Amtsführung jenseits fraktionspolitischer Scheuklappen in Sachfragen zum Wohle Leidersbachs«.

Gleicher Fragenkatalog

Die Entscheidung sei gefallen, nachdem die Leidersbacher SPD Schüßler und dessen Herausforderer Schäfer im Mai zu sich eingeladen hatten. Beide hätten den gleichen Fragenkatalog präsentiert bekommen. Frieß betont: »Wir sind ergebnisoffen in die Gespräche gegangen.«

Die SPD Leidersbach habe keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Zum einen, weil es keinen Interessenten gab und zum anderen, weil sie im Ort nicht genügend Leute seien, um einen Wahlkampf zu stemmen.

