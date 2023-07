Spaß und Teamgeist beim Wika-Lauf im Vordergrund

Teilnehmer mit unterschiedlichen Trainingsstrategien

Klingenberg a.Main 17.07.2023 - 14:04 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Trainieren für den WIKA-Lauf. Das Team der ABI Maschinenfabrik aus Niedernberg traf sich am Samstag zum gemeinsamen Laufen auf der WIKA-Strecke. von links: Larissa Heichel, Stefanie Münster, Berkay Alan, Simone Roos und Christian Geiß. Wer nicht mitläuft feuert die Kollegen an und sorgt für Stimmung an der Laufstrecke wie hier bei einem früheren Wika-Lauf.

Beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg (AKHD) mit Sitz in Kleinheubach ist Udo Wohlmann für die Organisation der Teilnehmer zuständig. Er erzählt, dass frühzeitig bei allen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Freunden des AKHD angefragt wird, wer Lust hat mitzulaufen. Meist können zwei Teams gemeldet werden.

Team-Pavillon als Treffpunkt

Teilnehmen kann jeder. »Bei uns geht es um den Spaß«, sagt Wohlmann. Zur Vorbereitung trifft man sich bereits einige Wochen vorher dienstags um 19 Uhr zum Ablaufen der Strecke. Anschließend gibt es ein alkoholfreies Bier. Am Veranstaltungstag wird ein Team-Pavillon als Anlaufpunkt für Läufer, Bekannte und Familienmitglieder an der Laufstrecke aufgebaut.

Bei der Firma Weimer Maschinenbau GmbH & Co. aus Kirchzell trommelt Geschäftsführer Philipp Krug die Läuferinnen und Läufer selbst zusammen. Wichtig ist ihm dabei, dass nicht nur die Mitarbeiter teilnehmen, die sowieso regelmäßig Sport machen. Für Krug ist am Ende des Laufes egal, ob sein Team Platz 50 oder 110 erreicht. Hauptsache ist, dass man einen schönen Tag hatte und sich sportlich betätigte.

Strecke kennenlernen

Im Vorfeld bilden sich manchmal kleine Laufgemeinschaften. Einen gemeinsamen Trainingsplan gibt es aber nicht. Eine Woche vor dem Start laufen alle einmal zusammen die Strecke, um sie kennenzulernen. Krug freut sich, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Teams stellen kann - bei nur 40 Mitarbeitern.

Viele passionierte Läufer

Bei der Firma Reinhold Keller (Kleinheubach) haben Harald Fischar und Christoph Dehner als Team-Captains den Hut auf, teilt Eva Wengerter von der Leitung Marketing & Kommunikation mit. Über interne Kommunikationskanäle wurde zur Teilnahme aufgerufen. Danach haben sich die Laufgruppen selbst gebildet.

Vorab musste wenig Überzeugungsarbeit geleistet werden, da es in der Firma viele begeisterte Läufer gibt. Zum Teil trainieren die Teams einmal pro Woche gemeinsam. Es gibt auch kleinere Gruppen, die die Wika-Runde als Trainingsstrecke nutzen. Man hat ehrgeizige Teams am Start, aber unterm Strich stehen Spaß und Teamgeist klar im Vordergrund.

Bei den Lebenshilfe Werkstätten in Schmerlenbach ist für die Organisation und Zusammenstellung der Teams Peter Englert, Werkstattleiter am Standort Großheubach, zuständig. Der Lebenshilfeverein ist seit 2010 regelmäßig beim Wika-Lauf und bei anderen Läufen wie dem City-Lauf, Inklusionslauf und dem Sefra-Lauf vertreten. Auch Mitarbeiter, die nicht am Lauf teilnehmen, nutzen die Veranstaltung für einen Ausflug und feuern die Starter an.

Trotz Handicaps mit dabei

Im Vorfeld werden bis zu vier gemeinsame Läufe angeboten, um h neue Teilnehmer mit der anspruchsvollen Strecke vertraut zu machen. Bei der Lebenshilfe geht es nicht darum, ein Team für eine möglichst schnelle Gesamtzeit zu stellen, sondern es wird Wert auf eine ausgeglichene Aufstellung aus erfahrenen und unerfahrenen Läufern gelegt. Lebenshilfe-Geschäftsführer Marcus Marquart freut sich besonders, dass dieses Jahr auch zwei Menschen mit Behinderung aus der Großheubacher Werkstatt an den Start gehen.

Die ABI Maschinenfabrik ist laut Eva Dittrich-Junker von der Marketingleitung seit 2018 beim Wika-Lauf dabei. Die Initiative ging von laufbegeisterten Mitarbeitern aus, meist werden Läufer aus dem Vorjahr angesprochen. Zusätzlich wird per Aushang und per E-Mail an die Belegschaft um Teilnahme geworben. Doch die persönliche Ansprache zieht laut Dittrich-Junker am meisten.

Einmaliger Trainingslauf

Da die Mitarbeiter aus verschiedenen Orten kommen, findet nur ein Trainingslauf statt, der vor allem für neue Läufer hilfreich ist, um die Strecke kennenzulernen. Sobald die ersten Bilder vom Trainingslauf in sozialen Netzwerken auftauchen, sei dies in der gesamten Firma Gesprächsthema, so Dittrich-Junker. Wichtig ist für sie der Teamgeist. Gelaufenen wird nicht auf Sieg, sondern, damit alle im Team Spaß haben und sich sportlich betätigen. ABI startet das zweite Mal mit zwei Teams. Dass Maschinenbauunternehmen von Männern geprägt sind, war kein Problem. Dittrich-Junker: »Es gab einen großen Zuspruch von Kolleginnen für die Teilnahme.«

Martin Roos

Hintergrund: Wika-Lauf Startberechtigt sind Teams von Firmen, Behörden oder Schulen. Eine Staffel besteht aus sieben Teilnehmern, darunter mindestens zwei Frauen. Beim Rennen handelt es sich um einen klassischen Staffelwettbewerb. Sieben Läufer teilen sich die 42 Kilometerstrecke, so dass jeder Läufer sechs Kilometer absolvieren muss. Es wird keine Startgebühr erhoben. Stattdessen spendet die veranstaltende Firma Wika für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro an eine gemeinnützige Einrichtung in der Region. Das Gewinnerteam erhält 1000 Euro Preisgeld, der Zweitplatzierte 500 Euro und das drittplatzierte Team 250 Euro. Start und Ziel ist die Wika Hauptverwaltung. Der Streckenverlauf ist abwechslungsreich und hügelig. Die Strecke besteht zur Hälfte aus Asphalt, Schotter und Feldwegen. Auf dem Rundkurs können sich die Teilnehmer an mehreren Stationen mit Getränken versorgen oder unter einer Wasserdusche abkühlen. Im Zielbereich erhalten die Läufer Getränke sowie Müsliriegel, Bananen und Äpfel. Auch eine professionelle Massage erwarten die Teilnehmer nach der Anstrengung. Bereits ab 15 Uhr spielt die Band "Querbeet" auf einer Nebenbühne. Ab 18.20 Uhr gibt es Live-Musik der Band "jfive" auf der Hauptbühne. Nach der Siegerehrung gibt es ab 19.45 Uhr wieder ein Open-Air-Konzert mit der Band "ROX". Ab 22 Uhr rockt die Coverband "handsUP" die Bühne. Der Eintritt ist frei. ro Alle Infos unter www.wika-marathon.dewww.wika-marathon.dewww.wika-marathon.de