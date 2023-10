Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sparkasse bietet Kunden nun fünf Beratungskabinen

Wirtschaft: Geschäftsstelle in der Miltenberger Mainstraße nach Umbau wiedereröffnet - Kosten: 800.000 Euro

Miltenberg 17.10.2023 - 13:42 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In einer der fünf Beratungskabinen der Filiale zeigen die Vorstände Philipp Ehni und Simon Eifert (stehend von links) sowie Geschäftsstellenleiter Dominik Dauber dem stellvertretenden Landrat Bernd Schötterl den Ablauf einer Beratung. Foto: Winfried Zang

Der Umbau sei die Folge des sich verändernden Kundenverhaltens mit dem Trend zu mehr Onlinebanking und geringen Dienstleistungen in den Filialen, dafür höherer Nachfrage nach Beratung. Rund 800.000 Euro habe man in die Neugestaltung der barrierefrei zugänglichen Geschäftsstelle investiert, sagte Ehni vor den geladenen Gästen, die noch vor der offiziellen Inbetriebnahme an diesem Mittwoch, 18. Oktober, die Räume besichtigen konnten.

Persönliche, diskrete Gespräche

Vor allem die Beratung werde hier im Mittelpunkt stehen. In fünf schallisolierten, gut belüfteten und mit Vorhängen versehenen Kabinen sollen »persönliche und diskrete Beratungsgespräche in angenehmer Atmosphäre stattfinden«, betonte Ehni. Hier könnten individuelle Anlagelösungen entworfen werden, sagte Ehni, der den »Wohlfühlcharakter« der Geschäftsstelle hervorhob. Zudem habe man attraktive Arbeitsplätze geschaffen, zeigte er sich überzeugt. Zwei Wartebereiche und eine funktionale Rezeption als gut sichtbarer Anlaufpunkt seien ebenfalls Teil des Umbaus.

In Vertretung des Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkassen, Landrat Jens Marco Scherf, hoben sein Stellvertreter Bernd Schötterl wie auch Miltenbergs stellvertretender Bürgermeister Klaus Wolf das Bekenntnis zum Standort Miltenberg hervor, das die Sparkasse mit dem Umbau beweise. Die Bank sei damit »online und vor Ort vertreten«, so Schötterl. Neben den Veränderungen im Filialnetz gehöre die Fusion der Sparkassen Miltenberg und Aschaffenburg zur Zukunftsfähigkeit der Bank. Für Klaus Wolf, der hier eine »hochmoderne Dienstleistungslandschaft« sah, ist der Umbau eine »logische Folge des Strukturwandels.«

Filiale in Hauptstraße schließt

Leiter der Geschäftsstelle und Chef eines 14-köpfigen Teams ist Dominik Dauber. Im Zug der Neueröffnung wird die Filiale in der Hauptstraße Miltenberg geschlossen, in Bürgstadt können noch Geld und Kontoausdrucke gezogen werden.

Den kirchlichen Segen spendeten der katholische Stadtpfarrer Jan Kölbel und sein evangelischer Amtskollege Lutz Domröse. Musikalisch umrahmte das Blechbläser-Quartett der Fränkischen Rebläuse die Veranstaltung.

wiz