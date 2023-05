Spannende Türkei-Wahl: So blicken Türkeistämmige im Kreis Miltenberg darauf

Bewegende Wahl am Sonntag

Klingenberg a.Main 12.05.2023 - 15:59 Uhr 3 Min.

Wahlzettel liegen im Türkischen Generalkonsulat bei der Parlaments- und Präsidentenwwahl.

Viele Menschen der Region blicken derzeit gespannt auf die Türkei-Wahl am Sonntag. Auch Türkeistämmige im Kreis Miltenberg dürfen ihre Stimme abgeben - und haben das offenbar in großer Zahl getan, wie unserem Medienhaus mehrere gut vernetzte Personen berichten. Für viele ist es eine bewegende Wahl, in der zwei Lager mit ihren Kandidaten mitfiebern. Stimmen dazu aus dem Kreis Miltenberg.

Obwohl er gar nicht selbst wählen darf, ist Mustafa Tolaman nach Frankfurt gefahren, um sich mit eigenen Augen von der hohen Wahlbeteiligung zu überzeugen. Denn wer einen türkischen Pass hat, musste extra dorthin zum türkischen Konsulat fahren, um seine Stimme abzugeben. Der Erlenbacher Tolaman, der sich vor Jahren für den deutschen Pass entschieden hat, sagt: »Als ich da war, gab es lange Schlangen mit Wählerinnen und Wählern.« Sein Eindruck: »Die Menschen sind hungrig danach, wählen zu dürfen.« Dafür gibt es mehrere Gründe. Aber die Erklärung beginnt für ihn drei Monate vor der Wahl und hatte zunächst wenig mit Politik zu tun.

Erdbeben im Februar wirkt politisch nach

Am 6. Februar traf ein starkes Erdbeben weite Landstriche der Türkei und Syriens schwer. Nach Angaben der türkischen Regierung starben über 50.000 Menschen. Die Hilfsbereitschaft war unmittelbar danach auch im Kreis Miltenberg groß, verschiedene Gruppen organisierten Transporte in betroffene Gebiete. »Das Erdbeben hat die Menschen in der Türkei und Europa enger zusammengeführt«, sagt Mustafa Tolaman. »Uns war das auf einmal ganz nah.« Das wirke nun auch politisch nach: Mit einer größeren Wahlbeteiligung.

Hinzu kommt: Die Wahl schätzen viele als ungewöhnlich spannend ein. Seit langer Zeit hat es der amtierende und bei vielen beliebte Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem Herausforderer zu tun, der in Umfragen auf Augenhöhe kommt. Sein Name ist Kemal Kilicdaroglu. »Beide Hauptkandidaten liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen«, sagt Tolaman. »Viele Menschen hier haben deshalb jetzt das Gefühl: Ich kann die Wahlentscheidung beeinflussen.«

Das nimmt auch Nilüfer Ulusoy wahr: »Viele, die früher vielleicht nicht gewählt haben, sagen jetzt: Es ist dieses Mal sehr wichtig, wir gehen doch wählen.« Aus Sicht der Klingenbergerin vom Verein Frauen für Frauen sind dabei inzwischen heiß diskutierte Themen rund ums Erdbeben und steigende Preise in den Hintergrund getreten. Es gehe in den Debatten um etwas Grundsätzlicheres: die Frage nach der Zukunft der Republik.

»Viele wollen Änderungen haben«

Mit umstrittenen Reformen hatte der türkische Präsident Erdogan mehr Machtbefugnisse als seine Vorgänger erlangt. Kilicdaroglus zentrales Wahlversprechen ist nun, dass er als Präsident Macht ans Parlament abgeben will. Ulusoy spürt im Kreis Miltenberg eine Wechselstimmung: »Viele wollen Änderungen haben.« Es gehe zum Beispiel um die Gleichberechtigung von Minderheiten. Für sie ist Meinungsfreiheit ein wichtiges Thema. »Ich mag es nicht, wenn mit Angst regiert wird: Jeder soll seine Meinung sagen dürfen, ohne sich Sorgen vor Konsequenzen machen zu müssen«, lässt Ulusoy Kritik an der Regierung durchblicken.

Auf diese Wechselstimmung hoffen die beiden Elsenfelder Octay Ulucan und Fadime Kalender, die ihre Stimme in Frankfurt abgegeben haben. Sie drücken Kilicdaroglu die Daumen. »Ich bin mir sicher, dass er im ersten Wahlgang gewinnt«, sagt Ulucan, der der alevitischen Gemeinde im Kreis Miltenberg vorsteht. Auch Kilicdaroglu ist Alevit, eine Minderheit in der Türkei wie zum Beispiel auch die Kurden. In der türkischen Politik spielen religiöse Fragen eine größere Rolle als in Deutschland. Für Ulucan und Kalender geht es bei der Wahl aber nicht nur um mehr Toleranz unter den Gruppen.

Die beiden Elsenfelder werfen Erdogan vor, dass er alles alleine entscheiden will. Octay Ulucan und Fadime Kalender erhoffen sich dagegen zum Beispiel in der Türkei mehr Gleichberechtigung für Mann und Frau. Und außenpolitisch könnte Kemal Kilicdaroglu wieder für eine stärkere Ausrichtung nach Westen und Europa stehen, wie einst zu Zeiten des Gründervaters der türkischen Republik, Kemal Atatürk. Ulucan sieht die Wahl deshalb so: »Ein Kemal hat vor 100 Jahren die Republik gegründet, ein anderer Kemal wird sie nach 100 Jahren retten.«

Mehmet Yilmaz, Vorstand der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs in Elsenfeld, kennt die entgegensetzte Meinung sehr gut. Unter den Muslimen, die in die Fatih Moschee kommen, gebe es Anhänger ganz unterschiedlicher Parteien. Einige befürworteten natürlich Erdogan. Aus Sicht von dessen Anhängern steht der amtierende Präsident in den Fußstapfen von Kemal Atatürk, dem Gründervater der Republik, erklärt Yilmaz, der sich auch für den deutschen Pass entschieden hat und deshalb nicht in der Türkei wählen darf. »Um das zu verstehen, muss man aber eigentlich 50 Jahre in der Geschichte der Türkei zurückblicken.«

Unterschiedliche Ergebnisse für Parlaments- und Präsidentenwahl erwartet

Erdogan-Anhänger verweisen Yilmaz zufolge darauf, dass er in den vergangenen 20 Jahren das Land vorangebracht hat. So habe sich unter Erdogan der Lebensstandard erhöht. Seine Regierung habe dem Glauben in der Öffentlichkeit einen größeren Raum gegeben, was vielen Gläubigen ein Anliegen war. Während Kilicdaroglu für einen Herausforderer recht alt ist und ein breites Wahlbündnis zusammenhalten muss, gilt Erdogan als charismatischer. Yilmaz rechnet deswegen Erdogan bei der Präsidentenwahl gute Chancen gegen Kilicdaroglu zu. Bei der Parlamentswahl könnte Erdogans Partei AKP aber nicht so gut abschneiden.

Mustafa Tolaman sagt mit Blick auf beide Lager: »Es wird nun von vielen so dargestellt, als ob die Zukunft der Türkei von der Wahl abhängt.« Er ist überzeugt, dass das angesichts der spannenden Wahl nun zwar heiß diskutiert wird, sich aber nach der Wahl wieder abkühlt. Auch im Kreis Miltenberg sprechen die Anhänger beider Seiten trotz allem noch vernünftig miteinander. »Es wird jetzt keiner in eine Ecke gestellt«, sagt er. »Freundschaften opfert man für Wahlen eben nicht.«

Kevin Zahn