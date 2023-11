Spannende Neuerwerbungen für Miltenberger Museum

Neue Ölgemälde von Laurentiuskapelle und Carl Driver

Miltenberg 09.11.2023 - 15:25 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neu im Besitz des Museums, das Ölbild des Guido Philipp Schmitt von Dr. Carl Driver aus dem Jahr 1915. Das Aquarell der Laurentiuskapelle von Roland Anheisser vom Juni 1902 wurde in einem Konvolut vom Freundeskreis für das Museum ersteigert.

Besonders attraktiv und für Miltenberg wichtig: Ein qualitativ exzellentes Porträt in Öl im Goldrahmen, das 1915 Guido Philipp Schmitt von Dr. Carl Driver gemalt hat - sechs Jahre nach dem Tod des Mannes, der von 1900 bis zu seinem Tod 1909 Besitzer des »Weißen Schlosses« in Miltenberg war.

Zu einem Schnäppchenpreis

Dass der Freundeskreis unter Vorsitz von Ernst Spindler dieses repräsentative Porträt letztlich zu einem »Schnäppchenpreis« von 400 Euro erwerben konnte, ist auch ein Verdienst von Klaus Hench, der mit seinen Recherchen über den Maler und über den Dargestellten überzeugend nachwies, wie eng die Verbindung beider zu Miltenberg ist.

Dass mit diesem Ankauf ein wichtiges Objekt in den Besitz des Museums übergeht und das Bild - so nebenbei - nach Identifizierung von Maler und Dargestelltem zweifellos auch »materiell« deutlich an Wert gewonnen hat, wurde von den knapp 50 Besuchern der Veranstaltung am Abend mit Lob und Beifall belohnt.

Arzt und Schlossbesitzer

Der renommierte Historien- und Porträtmaler Guido Philipp Schmitt hat unter anderem mit einem Porträt der englischen Königin Victoria viel Aufmerksamkeit gewonnen. Er wurde 1834 geboren, war Ehrenbürger von Heidelberg, und starb 1922 in Miltenberg. Auch hier also ein Bezug zur Stadt am Untermain.

Das gilt noch mehr für den Mann, den er auf dem erworbenen Bild porträtiert hat: Carl Driver, Doktor und Gründer der deutschen Lungenheilstättenbewegung, Ritter des königlichen Albrechtsordens 1. Klasse und neun Jahre lang Besitzer des »Weißen Schlosses« in Miltenberg. Diese Informationen von Klaus Hench sorgten dafür, dass der Freundeskreis das Ölbild mit voller Überzeugung ankaufen konnte.

Konvolut Miltenberger Motive

Ähnlich war es bei einem Konvolut von Grafiken des Roland Anheisser (1877 bis 1949), der auf seinen Reisen als Botaniker, Maler und Schriftsteller aus Düsseldorf auch nach Miltenberg kam und von den Motiven in der Stadt offensichtlich begeistert war. Bleistiftzeichnungen vom Marktplatz, dem Würzburger und dem Mainzer Tor, attraktive Aquarelle der Laurentiuskapelle und des Hauses in der Löwengasse mit der Mikwe im Keller, und Federzeichnungen etwa vom Sakramentshäuschen am Palas der Burg wurden von den Besuchern des Treffens mit Begeisterung in Augenschein genommen und werden die bisher fünf Zeichnungen und fünf Drucke des Künstlers im Museumsbestand eindrucksvoll ergänzen. Alle Grafiken sind signiert und datiert, sie wurden zwischen 1900 und 1903 angefertigt, vermutlich Jahre, in denen Anheisser kurz oder länger in Miltenberg weilte.

Zahlen und Fakten: Freundeskreis Museum Voller Vereinname: Freundeskreis Museum der Stadt Miltenberg Gegründet: 1995 mit 60 Personen. Aufgaben: aktive Mitarbeit bei der Ausgestaltung, finanzielle Unterstützung beim Ankauf von Exponaten, Organisation des Museumsfestes, Finanzierung und Verkauf von Broschüren und Werbematerial und Mitarbeit beim Kassendienst. Jahresbeitrag: Einzelpersonen 20 Euro, Familien, Firmen und Organisationen 30 Euro. Kontakt: über den 1.Vorsitzenden Ernst Spindler: Telefon 0160 - 3646772 und Mail: drernst.spindler@web.de. hlin