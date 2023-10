Spannende Einblicke in kreative Werke

Gesprächskonzert: Pianist Pavlos Hatzopoulos liefert in Miltenberg kurzweilige Mischung aus Musik und Information

Miltenberg 01.10.2023 - 13:57 Uhr 2 Min.

Mit seinem Gesprächskonzert unter dem Banner "sehnen - hoffen - leben" am Freitag im Alten Rathaus in Miltenberg gab der Pianist Pavlos Hatzopoulos Einblicke in die Werke großer Komponisten und wie diese ihre Empfindungen, Emotionen und die Stimmung ihres jeweiligen Zeitgeistes in ihre Stücke einließen ließen. Egal ob wie auf dieser Aufnahme hier erzählend ... ... oder am Flügel musizierend, es war stets gleichermaßen tiefgründig, spannend und kurzweilig.

Dabei gelang es ihm, auf eine spannende, tiefgründige und informative Art und Weise seine Zuhörer mitzunehmen. Veranstalter war der Verein für Mission und Diakonie Miltenberg.

Das Besondere war der Ansatz, den Hatzopoulos wählte: Er setzte sowohl Biografisches als auch die gesellschaftlich-historischen Umstände der in den Fokus gerückten Künstler in direkten Kontext mit deren Musik. Was symbolisieren bestimmte Tonarten? Was steht hinter einer bestimmten Anzahl an aufeinander folgenden Tönen? Wie flossen bei erwähnten Komponisten Wünsche, Ängste und Sehnsüchte in die Werke ein?

Bach als erstes Thema

So lenkte der Vortrag dann auch die Aufmerksamkeit auf eine Verzahnung von persönlichen Lebenslinien der großen Komponisten mit ihrer Musik. Zur Einleitung gab es einige persönliche Infos und auch eine Anekdote darüber, wie Musik Menschen verbinden kann. In der Folge war Bach der erste Komponist, der thematisiert wurde. »Das Wohltemperierte Klavier« als Kollektion von Präludien und Fugen wurde unter dem Aspekt betrachtet, wie Musik dazu verwendet wurde stimmungsmäßig zu spiegeln was der Mensch in seinem Herzen hat - aber auch wie erwähnt das sozial-gesellschaftliche Umfeld.

Wichtig war zum Verständnis, dass Bach seine Lebensqualität auf seinen Glauben bezog. Christliche Prägung und Werk sind unweigerlich verknüpft, was sich in Sachen Aufbau von Kompositionen manifestiert. Nachzuhören bei der bewussten Wahl von drei Tönen als wichtige Tonfolge, da die »3« als göttliche Zahl gilt. Egal, ob es um musikalische Themen ging, die Gleichgewicht und Balance gebracht werden müssen und vieles mehr: Es wurde sehr anschaulich erklärt. Immer wieder mit Klangbeispielen dargelegt, was die Musik an tiefen Emotionen beinhaltet.

Die Besucher erfuhren auch, dass Künstler teils in für sie schwierigen Zeiten fröhliche Musik schrieben und anderes herum. Aufschlussreich auch die Verwendung von d-Moll als Tonart, mit Angst und Trauer ausgedrückt wurden. Anhand von Mozarts Mondscheinsonate erläuterte Hatzopoulos, dass dabei cis-Moll als Tonart der akustischen Abbildung von Sehnsucht zur Anwendung kam. Wie Schubert mit Wissen seines baldigen Sterbens seine Emotionen in Musik legte wurde ebenfalls erläutert.

Queen und Klassik

Freddy Mercury/Queen und ihr Song »The Show must go on« hat etwas mit klassischen Stücken gemeinsam: All diese Werke werden überleben, weil sie das Leben beschreiben, so der Pianist. Das Werk von Modest Mussorgski wurde anhand von Bildern untersucht.

Passend, da sein Klavierzyklus »Bilder einer Ausstellung« als sehr wichtig gilt. Hatzopoulos spielte selbstverständlich auch komplette Stücke - wohlgemerkt auswendig ohne Notenblätter - und legte unter anderem in die Mondscheinsonate alles an Dramatik, Dynamik und Ausdrucksstarke hinein, so dass es stets eine wahre Freude war, zuzuhören.

Alles in allem lieferte dieses hervorragende Event für so manchen Gast einen enormen Erkenntnisgewinn, lässt künftig die musikalischen Großtaten von Bach, Mozart, Schubert und Co. in neuem Licht erstrahlen, die wertvollen künstlerischen Vermächtnisse der großen Komponisten ganz anders sehen und vor allem mit tieferem Verständnis hören.

MARCO BURGEMEISTER

Hintergrund Zweite Leseebene: Zur Person - Pavlos HatzopoulosAnhand des ausliegenden Infomaterials beim Gesprächskonzert mit Pavlos Hatzopoulos am Freitag im Alten Rathaus Miltenberg konnten sich die Besucher auch über den biographsichen Hintergrund des Pianisten informierten: Hatzopoulos wurde 1964 bei Stuttgart geboren. Im Alter von drei Jahren spielte er das erste Mal Klavier, seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er im Alter von zehn Jahren. Später dann studierte er an den Musikhochschulen Stuttgart und Würzburg, erlangte seinen Abschluss mit dem Meisterklassendiplom für Solisten. Ab 1990 beschäftigte Hatzopoulos sich intensiv mit den Inhalten der Musik und entwickelte das Konzept der Gesprächskonzerte im deutschsprachigen Raum. Seit 1994 dann war er mit dieser Eventform auch international unterwegs. 2000 dann erweiterte er die Konzerttätigkeit in andere Bereiche wie Business, Politik, Kirchen und Ausbildungsstätten. Er hat bereits mehrer CDs mit Interpretationen von Werken großer Komponisten wie Bach oder Beethoven veröffentlicht. Mehr Infos, Termine und Social Media-Verlinkungen sind im Rahmen seines Internetauftrittes www.pavlos-hatzopoulos.com zu finden. Marco Burgemeister