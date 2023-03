Seit Corona konträre Entwicklungen bei Solidarität im Kreis Miltenberg

Wer alt, fremd, ar­beits­los oder krank ist, wünscht sich vor al­lem ei­nes: So­li­da­ri­tät. Wie ist es um die der­zeit be­s­tellt? Am Be­ginn der ak­tu­el­len Kri­sen­zei­ten kam es im Kreis Mil­ten­berg zu be­mer­kens­wer­ten So­li­da­ri­täts­be­kun­dun­gen. So gin­gen nach dem ers­ten Lock­down am 22. März 2020 vie­le Te­e­na­ger für Se­nio­ren ein­kau­fen. Ei­ne Men­ge So­li­da­ri­tät er­fah­ren auch ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge. Doch in Kri­sen­zei­ten zei­gen sich eben­so Ten­den­zen hin zur Ent­so­li­da­ri­sie­rung. Zu Ego­is­mus. Und ag­gres­si­vem So­li­da­ri­sie­rungs­zwang.