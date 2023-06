Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sorge um Grundwasser wegen Bleibelastung im Wald

Umweltschutz: Lösung für Altlasten in Mainbullau gesucht - Stadtrat Miltenberg will Resolution verfassen

Miltenberg 29.06.2023 - 18:15 Uhr 1 Min.

Er zeigte Verständnis für laufende Verfahren, in die das Landratsamt, der BJV und bereits Gerichte eingebunden waren und sind. In dieser Zeit aber bestehe weiter die Gefahr, dass die Bleibelastung für das Grundwasser steigt.

Es sei nicht damit getan, dass ein paar Zentimeter Waldboden abgetragen werden. Der Auswaschungsprozess, der Blei ins Grundwasser spült, macht ihm große Sorgen: »Wo bleibt der Grundwasserschutz?« Es müsse verhindert werden, dass Brunnen schlimmstenfalls geschlossen werden müssen. Wie wertvoll Wasser ist, werde gerade in Zeiten großer Trockenheit deutlich. Seit zehn Jahren laufe bezüglich Sanierung der Fläche im Wald nichts. Er schlug vor, dass der Stadtrat nun tätig wird, sich direkt an die Staatsregierung wendet, um eine Lösung zeitnah herbeizuführen.

Frank Küster (ÖDP) informierte über einen Waldspaziergang mit allen Landtagskandidaten am 24. September. Bei dieser Gelegenheit wolle man Bewusstsein schaffen und erhofft sich ein Engagement der Vertreter im Landtag. Carl Ulrich Schmid (ÖDP) wollte wissen, ob der Ministerpräsident zur Michaelismesse kommt, und schlug vor, ihm dort einen Schriftsatz zu überreichen. Ulrich Frey wies auf die bevorstehenden Landtagswahlen hin. Das sei ein günstiger Zeitpunkt für Anliegen von Bürgern. Er wusste, dass sowohl Bund als auch Land derzeit Programme zum Schutz von Trinkwasser auflegen. »Nicht nur Miltenberg, sonder Rüdenau und Kleinheubach beziehen von Mainbullau ihr Wasser«, so Sabine Balleier (SPD). Sie forderte auf »Klinken zu putzen«, Gespräche zu führen. Wenn das Gebiet nicht saniert werde, seien die Folgekosten deutlich höher, so ihre Warnung.

Bürgermeister Bernd Kahlert informierte die Räte, dass er einen Brief an Söder schreibt, in dem auch das Problem der Bleibelastung thematisiert wird. Werner Heimberger (Freie Wähler) schlug vor, eine Petition einzureichen. Die Stadträte wollen nun eine Resolution verfassen.

asz