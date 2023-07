++ Sonntagabend aktuell: Bürgermeisterwahl in Leidersbach

Leidersbach

Leidersbach 09.07.2023

Wer wird Bürgermeister von Leiderbach: Michael Schüßler (CWG) oder Dennis Schäfer (UBL)?

Unsere Reporterin Julie Hofmann ist am Abend vor Ort in Leidersbach und berichtet aktuell für main-echo.de

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Mit einem Ergebnis ist zügig zur rechnen.

- Dieser Beitrag wird am Sonntagabend laufend aktualisiert -

Michael Schüßler ist seit 2017 Bürgermeister von Leidersbach. 2014 war er der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) beigetreten und in den Gemeinderat gewählt worden. Der 37-Jährige ging in Leidersbach in den Kindergarten und zur Schule. Bei der Akzo in Erlenbach (heute Industrie Center Obernburg) machte er eine Ausbildung zum Energieelektroniker. Später war er Projektleiter in einer Software-Firma. Schüßler ist verheiratet und seit Anfang dieses Jahres Vater eines Sohnes. Zu seinen Hobbys zählt der Amtsinhaber Kochen, Grillen und Wandern.

Dennis Schäfer stammt aus dem Leidersbacher Ortsteil Roßbach. Der 34-Jährige machte Abitur am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Polizisten. Seit 2019 ist er Polizeibeamter in Obernburg. Schäfer ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. Zu seinen Hobbys zählt er Tischtennis und Sport "in allen Variationen". Seine politische Karriere begann Ende 2019. Damals trat er den Unabhängigen Bürgern Leidersbach (UBL) bei. Seit 2020 ist er deren Vorsitzender.