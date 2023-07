Sonne, Strand und jugendlicher Sound: So waren die ersten Elsenfelder Beach Beats

Premiere ein voller Erfolg

Elsenfeld 19.07.2023 - 16:20 Uhr 2 Min.

"Wir haben uns an dem jugendlichen Musikgeschmack orientiert." Die Blaskapelle Regina Rück-Schippach verstaute nach ausgiebigem Musizieren zufrieden die Instrumente, während das Publikum im Beachpark noch applaudierte. Das Konzept "von Jugendlichen für Jugendliche" lockte an diesem Freitagabend Besucher von Nah und Fern an. Das Motto: Gemeinsam feiert, tanzt und singt es sich einfach besser.

Der Unterstufenchor des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld (JEG) unter Leitung der Musiklehrer Marie Rabenstein und Sebastian Tausch stimmte mit "Blood Brothers" und "Wunder gescheh´n" auf den Abend ein. Solistin Tuana Yilmaz (auch JEG) verzauberte anschließend mit ihrer gefühlvollen, voluminösen Stimme und entlockte den Zuhörern bei "How Do I Say Goodbye" sogar die ein oder andere Träne. Ab 17.30 Uhr stand die Blaskapelle Regina Rück-Schippach auf dem Programm und unterhielt den Park eine Stunde lang mit Dancefloor-Klassikern wie YMCA, Livin on a Prayer und Thriller. Deren Eigenkomposition "Die Musik bleibt im Dorf" begeisterte insbesondere die älteren Zuhörer, die den Auftritt mit lauten "Zugabe!"-Rufen quittierten.

Wen es zwischendurch nach einer Entlastung der Stimmbänder verlangte, der kam bei der KJG Elsenfeld und ihrem Saftmobil auf seine Kosten: Aus Fruchtsaft, Sirup und Eis mixten die Jugendlichen vor den Augen der durstigen Besucher einen alkoholfreien Cocktail und Smoothie nach dem anderen. Liebevoll dekoriert waren die Getränke aus eigener Herstellung ein wahrer Augenschmaus, dem die Gäste nur schwer widerstehen konnten. Außerdem singt es sich mit abgekühlten Stimmbändern gleich wieder besser, und das war für den Hauptakt des Abends unabdingbar: Bühne frei für The Straws! Die fünfköpfige Jugendband aus Elsenfeld brachte das mittlerweile auf knapp 200 Mann angewachsene Publikum mit Coverversionen von All-Time-Hits noch einmal richtig in Feierlaune. Bis 21 Uhr erfüllten nicht nur Klänge der Rock- und Pop-Musik die Luft, auch deutsche Klassiker wie "99 Luftballons" oder "Denkmal" luden zum Mitsingen ein.

Nach ihrer mitreißenden Show überließen The Straws den "coolen Jungs" das Mikrophon: Die Aschaffenburger Rapper Lores und Lokey sowie DJ Pinoy brachten vor Sonnenuntergang Hip Hop und RnB in den Beachpark. Mit seinem neusten Song "U Know" heizte Lokey alias Lowell Malik Bognear dem Publikum gegen Ende der Veranstaltung noch einmal richtig ein und konnte so selbst die größten kleinen Tanzmuffel auf das Parkett locken.

Als die Musik nach 22 Uhr langsam verklang und sich auch die letzten Besucher auf den Heimweg machten, sah man rundum zufriedene Gesichter. "Ein toller Abend, gut gelaunte Besucher und coole Musik", lautete das Resümee eines Besuchers. Nicole Klug vom Stadtmarketing Elsenfeld, die mitverantwortlich für die Organisation des Events war, zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Ich denke, dass wir nach diesem Abend weitere Veranstaltungen planen und mit einem ähnlich großen Andrang rechnen können." Einer Fortsetzung von Beach Beats dürfte also nichts im Wege stehen.

Sabrina Ball